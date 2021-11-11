服裝需求飆升 棉花軋空價格飆破10年高點

棉花期貨價格今年來因為服裝需求持續上揚，周三 (10 日) 更出現軋空潮，漲至十多年來的高點。

在服裝今年可能仍供不應求的預期心理帶動下，棉花今年大漲近 50%，但這進而提高服裝成本，成為美國物價上揚的部分力量。美國勞工部數據顯示，10 月美國消費者物價指數 (CPI) 正以 30 年來最快年增率上漲。

棉花期貨如今出現軋空潮，推動價格進一步上漲，密西西比州立大學農業經濟學教授 O.A. Cleveland 表示，一些貿易商持有大量空頭部位，必須回補期貨才能平倉。

紐約 3 月到期的棉花期貨周三上漲 1.4% 至每磅 1.1683 美元，是 2011 年 6 月以來最高點。近期美元升值，削弱以美元計價的大宗商品吸引力。

棉花期貨價格走勢 (圖: Bloomberg)

除了供需失衡以外，運輸壅塞使棉花運輸陷入瓶頸，而棉花農民還面臨不斷增加的種植成本，包括勞力、燃料和肥料。

美國洲際交易所 (ICE) 監測發現，棉花庫存周三下降 6.2%，是逾一年低點。Rose Commodity Group 研究主管 Louis Rose 表示，物流問題和美國棉花收成延後，阻礙 ICE 庫存的回升。

不過有跡象顯示，明年棉花供給可能會上升，原因包括美國農民可能將種植更多棉花，其他國家棉花商看準價格上漲，也提高棉花產量。

北卡羅來納州研調機構 Cotton 的供應鏈經濟學家 Jon Devine 表示，雖然美國調降全球棉花預估庫存，但不代表棉花供給吃緊，因為供給下降並不等於供給短缺，預計下一個收成期，棉花將會生產過剩。

本文不開放合作夥伴轉載