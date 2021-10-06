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中國需求旺近期大買美國棉 棉花價格創十年新高

鉅亨網編譯張博翔
中國需求旺近期大買美國棉 棉花價格創十年新高 （圖：AFP）
中國需求旺近期大買美國棉 棉花價格創十年新高 （圖：AFP）
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棉花美國中國飆漲

棉花期貨價格周二 (5 日) 飆破十年來高點，顯示全球棉花市場買氣暢旺，尤其引人注意的是，中國不斷成長的需求有一部分正透過進口美國棉滿足， 8 月迄今美國棉進口量年增逾 8 成，成為美中貿易政策下有趣的矛盾。

ICE 交易最熱絡的美國棉花期貨周二上漲 3.8% 至每磅 1.09 美元，創 2011 年 9 月以來新高，過去 11 個交易日棉花已飆漲 22%。棉花漲價最終可能導致服裝價格跟著漲價。

美國前總統川普去年下令禁止美國自中國棉花重鎮新疆進口服裝、棉花產品，並稱有證據表明這些產品是由維吾爾族強迫勞動所製造。若棉花本身來自新疆以外的地方，美國公司仍可以進口中國製棉花產品。

中國部分棉花來自美國，目前中國正自美國進口棉花，以生產商品並銷回美國。據美國農業部 (USDA) 統計，自 8 月以來，美國棉出口至中國的銷售速度比去年同期高出 83%。

USDA 預期，今年中國棉花消費量為 4100 萬標準包，相當約 890 萬噸，較前兩年成長 24 %，反映疫情後消費品的需求激增。

隨著採收期開始，交易員愈來愈看好棉花，USDA 表示，美國棉花收成已完成 13%，作物狀況良好，其中 62% 處於良好或優良狀態，而去年同期僅為 40%。

Price Futures Group 分析師 Jack Scoville 表示，中國在全球棉花市場上變得更加活躍，美國可以提供中國想要的棉花數量和品質。

然而，中國對棉花等原材料的強勁需求有逐漸消失的隱憂。目前停電席捲中國各省，當地政府被迫節約能源而要求工廠關閉。中國國家統計局表示，9 月中國製造業活動萎縮，結束連續 18 個月的擴張。

凱投宏觀 (Capital Economics) 資深中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 表示，限電政策將持續限制工業活動，直到需求減弱到足以使中國電力市場恢復平衡。

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