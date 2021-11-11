〈陸港盤後〉中資地產、網科好消息頻傳 恒指擺脫僵局上漲1%

陸股早盤受到美股市場下跌的影響，周四 (11 日)A 股三大股全數開低，不過市場傳出房地產貸款釋出的速度有所提升，再加上恒大集團在最後期限支付債息，成功避免違約，帶動地產類股走揚。

而在地產類股的領頭之下，投資人信心回升，帶動建築材料類股跳漲，推升三大指數由黑翻紅，上證再度站回 3500 點，重回年線之上。

今日滬深兩市成交總額達人民幣 1.12 兆元，較前一個交易日增加人民幣 430 億元，連續第 15 個交易日破兆。

港股方面，受到美股收黑影響，恒指開盤走低，不過中資地產類股狂飆，主要因為中國似乎有意鬆綁房地產管制，已打開水龍頭挹注房市金流，同時恒大 (3333-HK) 如期繳納債息成功避免違約，均刺激同族群走勢。

不過騰訊 (700-HK) 財報不如預期，股價開盤重挫逾 3%，一度限制恒指與恒科指走勢，隨著騰訊止跌回穩，股價縮減跌幅後，恒指與恒科指漲幅逐漸擴大。

市場消息指出中國監管機構打算重新讓滴滴推出中國版 App，相關網路審查將完成，利多消息帶動網科股反彈，成為推升恒科指的另一道助力。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.15%，報 3532.79 點；科創 50 指數上揚 1.18%，報 1437.15 點；深證成指上漲 1.27%，報 14699.74 點；創業板指收紅 0.99%，報 3433.24 點。

恒生指數上漲 1%，報 25247.99 點、恒生科技指數上揚 1.8%，報 6464.53 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 86.1 億元，其中滬股通買超人民幣 42.92 億元，深股通買超人民幣 43.18 億元。

法人觀點

國泰君安認為，10 月金融數據顯示，房地產市場信貸環境改善，之前對於房地產市場和中國經濟的悲觀預期將會反轉。市場在短暫調整之後，有機會出現震盪拉升格局。隨著利空因素和負面情緒充分反應，短期市場做空動能明顯減弱，預計市場將會在接下來的日子裡迎接反彈格局。操作上建議，逢低積極佈局，可以繼續關注半導體、消費電子、智慧汽車、新能源等相關概念。

