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拜登延長中國軍方企業投資禁令

鉅亨網編譯羅昀玫
拜登延長中國軍方企業投資禁令 (圖片：AFP)
拜登延長中國軍方企業投資禁令 (圖片：AFP)
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美國投資禁令軍方企業中國股票裴洛西國家軍事工業複合體華為拜登

拜登政府持續檢視美中政策之際，美國總統拜登週二 (9 日) 宣布，美國政府將持續川普時期出台的中國軍方關聯企業投資禁令。

拜登政府在該投資禁令到期前通知國會，並聯邦公告上刊登公告，宣布延長對涉軍中企的投資禁令一年。

美國總統拜登週二致函美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 指出：「中國正在越來越多地利用美國資本作為資源，並使其軍事、情報和其他安全設施得以發展和現代化，這持續促使中國直接威脅美國本土和海外部隊。」

該公告指出：「中國透過軍民融合迫使民營公司支持其軍事和情報活動，擴大了國家軍事工業複合體 (military-industrial complex) 的規模，這些公司雖然表面上仍然是私營和民用的，但卻直接支持中方的軍事、情報和安全機構，並幫助它們發展和現代化。」

拜登上任後仍維持對華鷹派政策，他在 6 月 3 日發布新的行政令以取代並修訂川普時期 2020 年 11 月簽署的第 13959 號行政令。

拜登要求建立一個長期且強化的框架，防止美國資本推助中國監控或侵犯人權的技術開發，還針對國防、相關物資或監控技術類產業，擴大涉軍中企貿易黑名單，即從川普時代的 48 家增至 59 家。

這項黑名單除了包括原有的華為、中國電信、中國移動、中國聯通、海康威視等企業，還把中航電測儀器股份有限公司、江西洪都航空工業集團更多中企納入。

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