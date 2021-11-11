彭博：SONY下修PS5主機產量 遊戲玩家將更難買得到

消息人士透露，索尼集團 (Sony) 已把 PS5 遊戲主機的 2021 年度產量從原本的超過 1600 萬台，下修至 1500 萬台左右。2022 年度的銷售目標再向上拉高，但是生產方面還難以得知會在何時恢復正常。

《彭博社》11 日 (週四) 報導，多名消息人士透露，索尼集團已調降 PS5 遊戲主機的 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 生產目標，原因是受到生產和物流等限制，有很高風險難以恢復正常。

索尼一開始打算在 2021 年度生產超過 1600 萬台的 PS5，但根據多名消息人士的說法，最新數字已經下修到約 1500 萬台，要達成公司設定的 1480 萬台銷售目標，門檻也跟著提高。索尼未回覆彭博的報導。

自從 PS5 在 2020 年 11 月上市以來，就因為疫情關係以及供應鏈混亂等因素，缺貨至今。

索尼財務長十時裕樹在 10 月的法說會上表示，物流混亂和半導體零件短缺等影響擴大。這和 8 月的說法落差很大，他當時說，「公司正努力確保合乎銷售目標的半導體數量，不太擔心供給問題。」

某家生產夥伴的高層透露，為了零件到貨問題，他們每天都在催貨。在短缺零件的清單當中，還包括電源管理 IC 等重要零件。而半導體製造商也表示，他們無法保證此情形到明年就會有所改善。

PS5 主機的缺貨問題也引發遊戲開發商的不滿，有業者抱怨，玩家們都慢慢轉投 PC 遊戲的懷抱。日本遊戲專門媒體「Fami 通」的軟體銷售排行當中，前幾名大概都是任天堂 Switch 的天下，少有 PS5 平台遊戲能打進前 10 名。

十時裕樹表示，他們的客戶大多是 PS4 玩家，PS5 的供應限制不會對 PS 平台的成長帶來不良影響。然而，已賣出約 1.17 億台的 PS4 至今已上市 8 年，稍顯過時，無法否認會對於 PS 平台的強化戰略造成影響。

某家生產夥伴的高層認為，無法簡單購得 PS5 的現象應該會持續到明年。索尼打算在 2022 年度賣出 2260 萬台以上的 PS5，但要確保足夠的生產數量是一大難題。

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