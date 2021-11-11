速霸陸全球戰略電動車SOLTERRA正式亮相 行駛里程可達530公里

日本速霸陸 (Subaru) 首款針對全球市場所推出的純電電動車「SOLTERRA」，其詳細規格在 11 日 (週四) 正式對外公開。該款電動車是速霸陸和豐田 (Toyota) 的合作結晶，預計 2022 年的年中左右在日本和歐美上市。

速霸陸全球戰略電動車 SOLTERRA 正式亮相 行駛里程可達 530 公里 (圖片擷取自速霸陸官網)

SOLTERRA 是一款 5 人座的休旅車，使用和豐田共同研發的電動車專用底盤，基本規格和豐田 10 月下旬發表的兄弟車「bZ4X」相同，同樣是在豐田的日本國內工廠內進行組裝。

傳動系統有 2 驅和 4 驅兩種形式，可行駛里程分別為約 530 公里和約 460 公里。電池使用豐田和 Panasonic 合資成立的 Prime Planet Energy & Solutions(PPES)、以及中國寧德時代 (CATL) 的產品。

速霸陸的汽車以獨特的低重心「水平對臥引擎」(Boxer Engine)、以及高超的 4 驅技術聞名於世。速霸陸公司社長中村知美、11 日在東京舉辦的記者會上強調，該公司的象徵不是只有水平對臥引擎，他們擅長的安全性和行駛的安定感、同樣可在電動車上發揮。

速霸陸提到，電動車的驅動馬達可對 4 顆輪胎進行極為細緻的控制，反應速度比起傳統燃油車要更加靈敏，在駕馭上也更為自在。中村希望全新電動車的完成度能讓顧客感到滿意、在選購電動車時還是會聯想到速霸陸，盼能繼續攏絡燃油車的車迷們。

速霸陸目標在 2030 年以前，全球新車銷量的 4 成以上將會是電動車 (BEV) 或油電車 (HV)；為讓汽車電動化的戰略得以實現，SOLTERRA 就是該公司所推出的首棒打者。

中村指出，目前電動車還無利可圖，不會只侷限在電動車上頭；在電動車市場形成的過程，會深化與豐田之間的合作關係。