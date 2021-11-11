〈鉅亨基金開箱文〉施羅德有檔認證前5%的ESG基金？

ESG 和永續主題，是投資界近一年來最夯的話題。在各國政府監督之下，永續主題已經是不可逆的趨勢，而且退休基金和主權基金的加入，也帶動了相關資產的表現。選擇愛地球的基金標的，最怕遇上掛羊頭賣狗肉的假 ESG 基金。施羅德旗下有一檔「施羅德環球永續增長基金」，是真的 ESG 基金嗎？主要投資哪些標的？值不值得投資？

1. 精選 ESG 優質公司，獲多間機構認可

施羅德環球永續增長基金在晨星的分類裡是全球大型成長股基金，聚焦投資在三大主題 – 創新未來、健康生活和永續環境，再經過施羅德獨家的永續評分系統篩選出候選股票池後，由基金經理團隊從中挑出 30 – 50 檔股票作為基金持股。

永續主題的討論度高，許多基金都來蹭永續的熱度，但是卻不純。而這檔基金是 37 檔全球大型成長股基金中，唯三被晨星認證 ESG 評分五顆星的其中一檔，同時，獲 MSCI ESG 評等表現為全球前 5%，也是施羅德旗下的永續發展的旗艦基金。

2. 基金投資策略？配置分散，投成長潛力股

相較於 MSCI 全球股票指數（基金參考指標），基金的北美配置較低（基金 48%、指數 63%），而配置較多在歐洲區域（基金 29%、指數 16%）。以產業別來看，其他同類基金大多加碼科技類股，但是施羅德環球永續增長卻高度加碼在工業類股（基金 23%、指數 10%），而相對配置較少的通訊服務類股（基金 5%、指數 9%）。因此相對來說，基金在國家和產業面上，配置更為分散。

資料來源：施羅德投資，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源：施羅德投資，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

以目前基金的持股來看，這些標的過去幾年確實帶來了較好的報酬率（下表以股東權益報酬率衡量），而且預期未來也能為公司帶進較高的現金流。與此同時，基金的本益比（衡量股票價格是否太貴）僅有 21.7 倍，而同類基金平均值為 30.4 倍，相較起來低上許多。這也代表，基金在追求持續成長的同時，有兼顧到標的價格是否合理。

3. 績效比一比

基金績效在過去各個天期表現超越同類平均，而較為分散＋潛力股的配置方式，降低了波動度，也令同時衡量了報酬與波動度的夏普值，表現更加出色。基金三年的夏普值為 1.4、五年為 1.3，皆打敗同類平均，而且兩個期間基金的夏普值都是同類的前四分之一強。波動度（以標準差衡量）在三年、五年都比同類平均更低。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

找趨勢又不想高波動，用分散＋ESG 助功

儘管大多數人喜歡成長股的上漲力道，但卻承受不住成長股的波動。施羅德環球永續增長雖然投資在未來具成長題材的股票，但透過 ESG 篩選出優質公司，也分散投資各個國家與產業間，做到降低波動的同時，也能參與市場成長的動力。

鉅亨精選基金

>>> 施羅德環球基金系列 - 環球永續增長 (美元)A- 累積

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

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