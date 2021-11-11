日本10月企業商品價格指數年增8% 幅度創40年來新高

日本央行 (Bank of Japan) 週四 (11 日) 公布最新統計數據，2021 年 10 月企業商品價格指數 (Corporate Goods Price Index，CGPI) 報年增 8.0%，出現 1981 年 1 月 (年增 8.1%)、石油危機過後以來的最大漲幅，前後相隔約 40 年。

由於原油價格飆漲、日圓走跌，日本當地的能源及原物料等進口貨物價格正逐漸攀升。加上需求回溫的腳步放緩，企業面臨成本拉高之際，獲利表現可能受到壓縮。

日本的 CGPI 雖然曾在 2021 年初時出現年比負成長，不過 3 月開始轉為正成長，之後快速上揚。10 月的 8.0% 年增率比 9 月 (6.4%) 足足高出 1.6 個百分點，也超越 2008 年 7、8 月原油價格飆升時的 7.5% 。

以品項來看，石油 / 煤炭製品、鋼鐵、化學製品、非鐵金屬等上游原物料的漲勢明顯，這 4 個品項的上揚可解釋去年同期比、以及前月比均上揚的原因。石油 / 煤炭價格年增 44.5%，非鐵金屬年增 31.4%。

交易條件明顯惡化，進口物價 (日圓計價) 年增 38.0%，創 1981 年 1 月以來最高紀錄。至 2021 年 2 月為止，進口物價年比數據都陷入負成長，但進入春天之後開始迅速回升。

在日本央行公布的 744 個查價項目當中，有 437 個品項價格高於去年同期，另外有 216 個品項下滑。

日本薪資成長有限，民眾們為了生活看緊荷包，物價上揚勢必對消費帶來不良影響。日本的原物料上游企業，對於把增加的成本轉嫁給下游業者仍抱持謹慎態度，而企業商品價格上揚也對業績產生一定壓力。