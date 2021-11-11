〈南電法說〉兩地三廠同步擴產 未來三年資本支出暴衝至400億元

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (11) 日召開法說會，副總呂連瑞表示，為因應客戶不斷增加的需求，明年起將在台灣錦興廠與樹林廠、中國昆山廠進行擴產，加上每年去瓶頸化，預計 2022 年至 2024 年資本支出總額將衝上 400 億元，平均一年高達 133 億元，與今年 80 億元相比大增 66.7%，跳躍式成長。

呂連瑞指出，今年至第三季為止，受疫情影響，人員、技術、設備有遞延情況，整體資本支出約 60 億元，預計第四季會加速，全年估達 80 億元，與今年初的預估相當。

展望後市，南電今年已在昆山廠擴建 BT 載板，全年皆滿載生產，為因應兩個世界需求，董事會決議在中國多設 1 條 BT 載板產線，明年第一季就會開出。

ABF 載板方面，今年已完成昆山廠第一期建置，第二期預計 2023 年首季投產，台灣樹林廠第一期也預計在同一時間開出，第二季則會在 2024 年首季投產，且依據目前擴充進度，看好開出時程有機會再提前。

呂連瑞看好，若 2024 年前產能全數擴充完畢，產能將較今年成長 70%，南電未來也將依市場供需狀況，不排除再規劃新的 IC 載板產能擴建，使營收持續成長，獲利穩定增加。