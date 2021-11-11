〈台股盤後〉航海王帶頭殺 終場帶量下跌逾百點 摜破五日線

台股今 (11) 日呈現震盪走勢，權值股因面臨高檔賣壓，修正壓力大，午盤後更因貨櫃三雄帶頭下殺，影響指數終場跌逾百點，共下跌 107.13 點或 0.61%，收在 17452.52 點，跌破 5 日線，成交量 4001 億元，創下 8 月 24 日來新高。

權值股全倒，台積電、聯發科跌幅近 1%，雙雙失守五日線，鴻海也跌破月線，其餘如聯電、台達電跌幅也達 1% 以上，近日強勢的台塑四寶也稍作休息，壓抑大盤走勢。

觀察資金流向，電子隨著權值股下跌，交投熱度降低，成交比重約 55%，航運則回升至 24%，其餘如化學生技與醫療、鋼鐵則約 4%，以漲幅來看，鋼鐵漲幅達 1.63%，冠居所有類股。

盤面焦點則以航運股為主，但海、空運族群兩樣情，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海午盤後開始下殺，萬海亮燈跌停，長榮、陽明也同步重挫近 9%、8%，空運的華航、長榮航則維持近日強勢格局，華航更大漲 9% 以上，雙創 10 年來新高。

中小型 IC 設計表現同樣活潑，晶焱、晶宏、創惟、金麗科同步亮燈漲停，通嘉、偉詮電距漲停板也僅一步之遙，其餘如聯陽、矽統、晶豪科、松翰也有 2% 以上的漲幅。