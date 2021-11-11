台股遭航運拖累下跌逾百點 美國10月CPI創高如何解讀？

盤後分析

台股今日受到美國 CPI 指數創高以及台積電、聯發科營收月減影響，早盤跳空開低逾百點，但中小個股隨即買盤進駐，權值股也一路上揚，跌幅在 12 點左右收斂至 40 點顯示底部支撐力道強勁，尾盤航運率先跳水帶動部分中小個股一同下跌，終場大盤跌幅又擴大至 107.13 點，收 17452.52，成交量來到 4,001.26 億元。

在籌碼方面，三大法人合計賣超 79.62 億元，其中外資賣超 70.71 億元，投信賣超 3.2 億，而自營商則是賣超 5.75 億元，而期貨未平倉方面，外資再增 1,477 口空單，整體來說，台股今日雖下跌 100 多點，但尾盤仍舊收在 5 日線之上，加上台股基本面無虞，短線上回檔修正會更利於大盤後續上攻。

美國 10 月 CPI 年增再創 30 年來新高

昨日美股盤前公布 10 月消費者物價指數 (CPI)，創下近 30 年來新高，在通膨壓力仍大的情況下，美股全面走低，對利率較敏感的科技股率先領跌，那指及費半分別下跌 1.66%、2.83%，而道瓊、標普則是下跌 0.66%、0.82%，但觀察美國 10 月 CPI 細項，能源及二手車仍是推升物價上漲的最大元兇，接下來將關注 11 月 16 日的零售銷售增率，增幅若無減緩則代表通膨目前影響有限。

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