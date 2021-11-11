【台股龍捲風】高通膨引升息猜測 元宇宙漲倍股出現不宜再追 建漢、台揚聯袂噴出

美國公布，10 月 CPI 較去年同期增 6.2%，是自 1990 年以來最快的年增幅度，引發通膨升息猜測，美元漲台幣貶，台股外資站在賣方！但你們可去看運送原物料的 BDI 指數，已先大幅回檔修正，CRB 指數 (涵蓋了能源、金屬、農產品、畜產品和軟性商品等期貨合約，為國際商品價格波動的重要參考指標) 也跌，也就是通膨還在可接受範圍，短時間不用太擔心升息的問題，更不用擔心崩盤，目前就只是漲多的回檔修正。

外資賣超 70.66 億元，投信賣超 3.2 億元，自營商賣超 5.75 億元，法人開始賣超！這裡開始要震盪，或是要下殺修正? 永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股道瓊、NASDAQ 、費半日 KD 已出現死亡交叉！周 KD 還黃金交叉，所以回檔是在還可接受範圍，但需留意，行情不能跌太深，一旦跌破警戒值，須提防周 KD 也變死亡交叉喔，所幸台股表現相對強勢，目前日 KD 還在 80 軸以上，周 KD 也還是黃金交叉，且開口還放大中，相對美股較為穩健，這時候反而可趁美股震檔，好好選出台股先對抗跌個股，進場布局，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/0oSoYhla6rI

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)、台驊投 (2636-TW) 漲多回檔囉，其中長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 被萬海 (2615-TW) 拖累，季線出現時實質反壓，還在船上的各位水手們辛苦了，期待大家能趕快解套共襄盛舉本波行情！有需要幫忙的人可來我 TG：https://t.me/imoney168

過去一再強調矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW ) 、愛普 (6531-TW )、 凌陽 (2401-TW)、世芯 (3661-TW ) 等，這族群無疑就是台積電漲價直接受惠股，昨天台積電公布高雄設廠過後，智原 (3035-TW ) 先漲，可惜投信籌碼還沒進來，今同步震盪，可再多作觀察！

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

電池股的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 昨天留出下影線，並配合者上升月線的防守，今逆勢續漲，代表有大戶進來卡位，這時就要去追蹤券商籌碼，看是要短還是長，目前 3 檔個股皆可以 10 月 26 日大量區的價格來觀察轉強轉弱訊號！

接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 上周全出後，本波最低跌到 139.5 元，今逆勢收紅！目前券資比仍有 49.92%，接者就是印證「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，三檔個股走勢不同步，還不急著接回。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW) 震盪、威盛 (2388-TW) 盤中一度漲停，今周轉率過高，不宜再追，須等震盪較安全、位速 (3508-TW)，續漲停但量能也較大，今低當防守、鈺創 (5351-TW) 、揚明光 (3504-TW) 、中光電 (5371-TW) 這族群漲太多了，不用追，等震盪，相關概念股，放在 FB。

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而有來拿「低軌衛星」資料的人，上週就是媒體爭相報導的重點股: 表格的第 3 檔就是昇達科 (3491-TW) 已飆到 159.5 元了，其他的台揚 (2314-TW) 大漲，公準 (3178-TW)、康舒 (6282-TW)、昇貿 (3305-TW)、騰輝 (6672-TW) 翰荃 (8103-TW)、系統電 (5309-TW)、啟碁 (6285-TW)、仲琦 (2419-TW)、金寶 (2312-TW)，也持續看好，另昨天全訊 (5222-TW) 漲停，今續漲！其他 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 震盪壓回量縮就是機會！

近期隨者 5G、TESLA、元宇宙等題材，大家賺翻了，那還有沒有新族群是有機會的，請大家不妨留意「網通概念股」，上周末，筆者已整理相關概念股表格放在我們的 FB 或及 TG 中！有加入的人，今天是不是建漢 (3062-TW) 漲停 、兆勁 (2444-TW)、合勤控(3704-TW) 、星通 (3025-TW ) 逆勢大漲，這族群真的非常有機會將棒【元宇宙】可好好留意。

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今日指數大跌 107 點，上市櫃下跌家數高達 1159 家，但行情只要是震盪，大家都有機會，好好把握第 4 季的行情！

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