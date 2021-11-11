上市櫃公司ESG要受投資人青睞 金管會祭兩措施明年上路

基於 ESG 受全球高度重視，為營造健全生態，金管會今 (11) 日宣布，國際趨勢及投資人越來越重視 ESG，因此 ESG 揭露愈清楚的公司，將更能得到投資人肯定，明 (2022) 年起將祭出「強化公開發行公司年報揭露 ESG 相關資訊」、「擴大上市櫃公司 CSR 報告書取得第三方驗證之範圍」兩措施，強化企業永續經營及資本市場競爭力。

證期局副局長郭佳君表示，金管會在去年 8 月 25 日發布「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，規劃多項強化 ESG 資訊揭露相關措施，為了進一步強化企業永續經營及資本市場競爭力，預計於明年度推動兩大措施，其中，「強化公開發行公司年報揭露 ESG 相關資訊」部分，將引導公司揭露較為重要的環境及社會議題。

郭佳君舉例，如在環境方面，揭露溫室氣體排放、用水量、廢棄物等量化資訊；在社會方面，揭露職業安全（如職災數據）、職場多元化與平等（如女性職員及高階主管佔比）等更為具體明確及量化的內容，以實踐企業永續發展目標。

而「擴大上市櫃公司 CSR 報告書取得第三方驗證範圍」部分，郭佳君表示，將配合國際發展趨勢，將上市櫃公司 CSR 報告書修改名稱為永續報告書 (Sustainability Report or ESG Report)。

同時，將擴大 CSR 報告書應取得第三方驗證的範圍，增納化學工業及金融保險業 CSR 報告書應取得第三方驗證，並明定其應取得的驗證內容。另為與國際接軌，將於公司治理評鑑鼓勵企業發布英文版永續報告書。

郭佳君表示，上述兩項措施將於明年度上路，請企業及早因應，金管會會亦將持續關注國際發展趨勢及國內企業執行情形，適時研議相關強化措施，以強化我國資本市場永續生態圈，提升我國資本市場競爭力。