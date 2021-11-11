浩鼎開發Delta變異株新冠疫苗 年底公布動物試驗數據

浩鼎 (4174-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長張念慈表示，隨著新冠病毒變異快速，今年初透過既有佐劑與蛋白研發技術，針對 Delta 變異株開發新冠疫苗，預計年底公布動物試驗數據，後續持開放態度與外界洽談臨床合作。

張念慈觀察近兩年來疫情趨勢，由於變種病毒變異快速，第一代新冠疫苗效果不理想，疫情也將走向流感化，疫苗將成為常態性產品，此外，經濟強國囊括多數疫苗，第三世界國家對疫苗需求大於供給，導致疫苗分布不均。

浩鼎透過現有的佐劑研發技術與蛋白研究量能，今年初開始投入疫苗領域，並鎖定 Delta 變異株來開發，目前初步研究數據結果很正向，有機會優於市面上的疫苗。

張念慈規劃，新冠疫苗正在執行動物試驗，預計年底前會對外公布數據結果，後續不排除與業界疫苗廠、研究院等政府研發單位合作，進一步進入人體臨床試驗。

其他新藥開發進度方面，以 OBI-822 三陰性乳癌新藥進度較快，正在全球執行三期臨床試驗，雖然收案進程一度受到疫情影響延遲，不過預計 2023 年上半年將有機會取得期中分析結果。

被動免疫單株抗體新藥 OBI-888 則進入二期臨床擴張階段；針對胰臟癌、直腸癌的 OBI-999 同樣也在執行二期臨床擴張，台灣近期剛通過衛福部審核，近期將啟動收案。