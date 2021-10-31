考量新冠藥物發展 生華科暫停印度二期臨床

生華科 (6492-TW) 旗下新冠肺炎新藥 Silmitasertib(CX-4945)，考量藥物發展策略，原預計在印度執行的臨床試驗擬暫停；美國臨床進度則不受影響。

生華科今年 6 月 21 日向印度中央藥物標準控制局 (CDSCO) 申請 Silmitasertib 新冠肺炎二期人體臨床試驗。由於當時印度疫情嚴峻，生華科選擇到當地展開臨床，藉此加速完成 Silmitasertib 治療中症 (Moderate、中度症狀) 患者的概念性驗證。

不過，生華科與美國喬治亞州先進研究和教育中心 (CARE) 執行的二期臨床試驗已完成收案，據臨床結果顯示，使用 Silmitasertib 治療患者達到康復時間中位數為 6 天，與對照組中位數 14 天相比，該新藥可加速患者康復時間。

生華科認為，美國臨床數據經統計分析達顯著意義，基於 Silmitasertib 整體藥物開發策略，已無在印度進行概念性驗證試驗必要，故擬終止試驗計畫。

總經理宋台生表示，今年 4、5 月時臨床收案進度緩慢，考量印度疫情嚴峻有望加快研發時程，隨著其他臨床數據出爐，為節省費用先暫停，未來展開三期時，不排除再次申請試驗。

生華科治療中症新冠新藥 Silmitasertib 二期臨床數據結果正向，後續將與國際藥廠合作執行三期臨床，且台灣有望列入收案名單。