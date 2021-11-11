疫情重挫內需 四類產業銷售額逆勢成長

5 月中旬爆發本土疫情重挫國內產業，根據財政部統計，今年 5 月到 8 月期間各產業銷售額變化，其中製造、批發、零售、營建與運輸等四類產業仍有兩位數的增幅，而住宿與娛樂等則是受三級警戒衝擊分別年減逾 2 成、4 成。

財政部今 (11) 日發布統計通報，受三級警戒衝擊，包括住宿餐飲與藝術娛樂等今年 5 月到 8 月期間的銷售額較去年同期大減 24.8%、40.7% 是受創較深的產業；而部分產業因生產活動如常，例如製造業、批發 及零售業、營建工程業、運輸倉儲業等皆維持雙位數成長，其中製造業與運輸倉儲等的營業額年增幅更高達 3 成以上。

進一步以業別觀察，受禁止內用及部分場域禁止營業措施影響，餐食、娛樂及休閒服務、運動服務等業在 5 月以來，銷售額減幅逾 2 至 6 成不等，主因疫情降低民眾外出購物及旅遊活動。

而以行政區來看，六都因製造業、批發及零售業等占比較高，5 至 8 月銷售額增幅仍維持雙位數增長；而以觀光為主的離島與東部縣市銷售額大多呈負成長，其中又以金門、澎湖縣等受創較深。

財政部表示，隨國內疫情降溫，原受重創產業 7 至 8 月銷售額已較 5 至 6 月期間回升，但因振興三倍券措施去年 7 月中旬上路後，墊高基期高，導致減幅未有改善。

整體而言，預期隨管制措施逐步鬆綁，搭配政府振興方案於 10 月上路，可望帶動消費增溫回歸常態。

