和勤精機前三季EPS 1.19元 看好Q4營收走高

金屬精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今 (11) 日公布財報，前三季稅後純益 9651 萬元，持平去年同期，每股純益 1.19 元；公司看好第四季的需求上升，且調漲產品價格生效後，有助獲利的提升。

和勤 2021 年第三季營收 6.65 億元，毛利率為 20.27%，季增 0.01 個百分點，年減 2.96 個百分點，稅後純益 2751 萬元，季減 7.36%，年減 28.98%，每股純益 0.34 元。

和勤 2021 年前三季營收 19.47 億元，毛利率為 20.28%，年減 1.77 個百分點，稅後純益 9651 萬元，持平於去年同期，每股純益 1.19 元。

和勤認為，原物料漲勢趨緩及新台幣匯率穩定，預期今年陸續調漲產品價格的效益在第四季將更明顯，且電動車零件比重持續拉高全年獲利表現應有成長表現。

和勤精機 2021 年 10 月營收 2.1 億元，創歷年同月新高，月減 15.13%，年增 0.06%，累計前 10 月營收 21.57 億元，和勤在電動車零組件訂單持續攀高，將推升第四季營收成長，估 2021 年全年將改寫新高。