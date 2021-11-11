花旗：金價短期可望挑戰1900美元大關 但強勁漲勢難過冬季

黃金價格在昨日公布強勁的美國 CPI 數據後大幅飆升，且周四 (11 日) 持續走高，然而，花旗 (Citigroup) 策略師認為，短期金價有望挑戰 1,900 美元關卡，但這波強勁漲勢可能不會延續至冬季以後。

以 Aakash Doshi 為首的花旗策略師團隊周三發布報告稱，若本周金價維持在每盎司 1,850 美元左右，新投資人可能進一步湧入，屆時 1,900 美元可望成為下一個目標價。

既使通膨因素為黃金帶來穩健支撐，Doshi 也稱，美元走強加上 Fed 對於短期利率的積極定價，恐對金價的這波強勁勢頭帶來阻力。

周四截稿前，12 月交割的黃金期貨漲 1%，至每盎司 1,866.35 美元。FactSet 數據顯示，Comex 黃金期貨周三漲 1%，收於每盎司 1,848.30 美元，創 6 月中以來最高收盤價。

美國周三公布 10 月 CPI 年增率再刷逾 30 年新高，月增率也遠高於市場預期，顯示通膨仍居高不下。

花旗策略師團隊表示，對於通膨更持久的預期或是可能出現停滯性通膨的擔憂，正在支撐對抗通膨債券 (TIPS)、黃金和加密貨幣的通膨避險需求，尤其在 11 月 CPI 可能持續走強的預期下，短期內避險需求可能繼續增加。

花旗將 0 至 3 個月的黃金目標價上調 11%，至每盎司 1,900 美元，並將 Q4 金價預期自每盎司 1,700 美元，上調至 1,800 美元。

儘管花旗策略師表示已消化了金價的肥尾風險 (fat-tail risk)，但就基本狀況來看，他們仍看空金價在 2022 年下半年至 2023 年的表現。他們預計，Fed 將在 12 月的政策會議上發出加快 Taper 腳步的信號。