〈樺漢法說〉明年在手訂單逾千億元 擬辦私募引進策略投資人

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (11) 日召開法說，董事長朱復銓表示，明年在手訂單已經達 1100 億元，全年營收估雙位數成長，獲利也將有 15-20% 成長；樺漢也決議辦理私募 5000 張引進策略投資人，朱復銓透露，已有許多大咖企業對樺漢有興趣。

朱復銓表示，明年料況看起來會更好，缺口將由今年 30-40%，降到 20-30%，後面訂單量遠大於 1100 億元，需求相當強勁，而明年毛利率、營益率也將提升，獲利會有不錯的成長。

樺漢個體方面，受惠 AIoT、5G、Cloud Services 推進主要智能零售與娛樂博弈客戶需求增加；品牌通路也可望因缺料緩解，加上全球公共基礎建設、智慧物流與倉儲、智慧工廠等，帶動 AI 應用強勁需求。

朱復銓指出，樺漢整合硬體、軟體的新商業模式，除獲多個國內外大廠青睞，除了跟 Google Cloud 策略合作，聯發科 (2454-TW)、威盛 (2388-TW) 等也將投資，他透露，還有許多大廠都有興趣。

朱復銓強調，目前無論跟子公司、客戶、供應鏈或是策略合作夥伴，連結越來越緊密，因此在市場有更多機會、市占率，現在希望傳遞「共同生命體」的概念，跟夥伴共創發展。