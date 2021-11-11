〈樺漢法說〉Q3純益季增2成寫同期高 EPS 3.78元 Q4續向上

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (11) 日公告第三季財報，稅後純益 3.63 億元，季增 20.6%、年增 31.5%，歷年同期新高，每股純益 3.78 元；累計前三季稅後純益 8.62 億元，也是同期高，年增 13.1%，每股純益 8.98 元。

董事長朱復銓認為，第四季需求強勁，加上缺料緩解，營收持續向上，單季及全年營收都將有雙位數年增，來到單季、歷年新高。

樺漢第三季營收 234.14 億元，季增 2.7%、年增 10.8%；毛利率 21.5%，季減 1.1 個百分點、年減 0.5 個百分點；營益率 3.8%，季減 0.3 個百分點、年減 0.9 個百分點。

累計樺漢前三季營收 664.1 億元、年增 15.4%，毛利率 22.5%、年減 1.6 個百分點，營益率 3.7%、年減 0.6 個百分點，稅後純益 8.62 億元、年增 13.1%，每股純益為 8.98 元。

朱復銓表示，目前需求很強，缺料雖然有干擾，影響毛利率約 0.5-1 個百分點，但狀況持續好轉，以訂單出貨比來看，從第一季的 1.6 到第三季降到 1.3，第四季估再降至 1.28，訂單滿足率也由年初 40%，到年底將提升至 70%，也將推升營運表現。

樺漢 10 月營收 80 億元，月減 12.4%、年增 5.6%；累計前 10 月營收 744.41 億元，年增 12.7%。