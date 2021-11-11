英特磊訂單最遠看到明年Q2 營收同步看增15-20%

英特磊 IET-KY (4971-TW) 今 (11) 日召開法說會，展望未來，董事長暨總經理高永中表示，各產品需求強勁，第四季營運可望優於第三季，全年營收成長 15-20% 目標可望達標，目前訂單能見度最遠已可看到明年中，也估明年全年營收將維持 15-20% 年增幅。

高永中表示，下半年營運已擺脫上半年暴風雪、疫情等不利因素影響，且在手訂單穩健，強調上半年遞延訂單都陸續趕工出貨中，整體產能利用率則維持逾 7 成。

從各產品應用來看，高永中表示，磷化銦 (InP) 仍是營運主力動能，目前有兩家基板供應商持續認證中，PIN 磊晶片、高速量測 HBT 量產訂單也已看到明年首季，砷化鎵 (GaAs) 高速 VCSEL 量產訂單本季也將陸續出貨。

銻化鎵 (GaSb) 方面，高永中說，紅外磊晶片訂單、客群持續增加，預期明年初將加入一台機台，可望縮短交貨時程，評估在手訂單仍需 4-5 個月消化，此外，大型 MBE7000 機台也預計本季交貨，全年交貨目標也可望達標。

英特磊第三季仍以磷化銦比重最高，達約 41.4%，砷化鎵、銻化鎵及勞務則各占 33.4%、24.3%，單季營收 1.86 億元，季減 1.69%、年增 6.77%，毛利率 37.96%，季增 4.85 個百分點、年增 5.07 個百分點，營益率 17.63%，季增 5.32 個百分點、年增 7.19 個百分點，稅後純益 3401.1 萬元，季增 34.15%、年增 55.51%，每股純益 0.95 元。

累計英特磊今年前三季營收 5.28 億元，年增 8.56%，毛利率 32.94%，年增 6.02 個百分點，營益率 11.08%，年增 9 個百分點，稅後純益 6127.6 萬元，年增 279.1%，每股純益 1.72 元。