英特磊訂單能見度已達年底 樂觀下半年營運將優上半年

英特磊 IET-KY (4971-TW) 今 (26) 日召開法說會，董事長暨總經理高永中表示，營運逐步擺脫年初暴風雪影響，雖然短期基板供給相當吃緊，但在手訂單穩健，能見度已達年底，下半年磷化銦 (InP) 需求續強，砷化鎵 (GaN)、銻化鎵 (GaSb) 也有回溫，看好營運將優於上半年。

高永中表示，依目前訂單、產能恢復狀況來看，公司營運逐步恢復正軌，看好第三季、第四季營運將至少維持第二季水準，且第四季在新機台加入下可望再優於第三季，全年維持美元營收年增 15-20% 目標。

高永中進一步表示，下半年主力動能仍來自磷化銦，在 5G、雷達、軍事通訊、量測設備上應用逐步發酵，將持續聚焦在 HBT(異質結雙極電晶體) 晶片、光接收器 (PIN)、雪崩式光接收器 (APD) 上。

法人關注英特磊與法商 Riber 開發的 MBE 新機台進度，高永中表示，受中間關鍵零組件送回原廠調整影響，進度遞延約 2 個月時間，目前機器還在 R&D 運轉測試階段，預計第四季開始試產。

從各產品應用來看，第二季以磷化銦比重最高，達約 51.1%，砷化鎵、銻化鎵及勞務則各占 23.2%、25.6%，高永中指出，下半年隨著砷化鎵、銻化鎵比重回升，估全年磷化銦營收占比將達約 40-45%，砷化鎵將回升至 30%，銻化鎵及勞務則維持約 20% 水準，氮化鎵 (GaN) 今年則仍在開發階段。

英特磊第二季在需求回溫、產能逐步恢復下，單季純益 2535.3 萬元，季增 1227.38%，每股純益 0.71 元，累計上半年純益 2726.5 萬元，每股賺 0.76 元，單季、上半年均由去年同期虧轉盈。