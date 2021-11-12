波卡平行鏈插槽拍賣前瞻，一覽衆貸項目獎勵細則

波卡平行鏈插槽拍賣即將來臨，鏈聞爲大家整理了波卡衆貸的熱門項目獎勵細則以及參與活動的渠道方式。

撰文：阮思雨

今年 9 月底，波卡聯合創始人 Gavin Wood 在一次採訪中表示，波卡已爲平行鏈上線做好了技術上的準備，具體上線時間只待治理投票確認。大約半個月後的 10 月 14 日，波卡正式通過了第 39 號提案，首次平行鏈插槽拍賣的啓動時間確認爲今年 11 月 11 日。而在本月初，波卡 Runtime 升級至 v9122 的 42 號社區提案也正式通過，波卡平行鏈 ID 的註冊與衆貸模塊已經在 11 月 4 日正式開啓。市場期待已久的波卡平行鏈插槽拍賣，即將在本週內正式啓動。

本文盤點了迄今爲止所有宣佈參與首輪波卡平行鏈插槽拍賣的項目，並且整理出了這些項目提供給衆貸參與用戶的獎勵細則。

衆貸項目及獎勵機制一覽

Acala

Acala 是全球首個去中心化開放式金融聯盟、波卡 Polkadot 生態金融中心，旨在聯合波卡 Polkadot 生態系統創建開放式金融框架，爲全球加密資產帶來金融穩定性，流動性與可及性。

獎勵機制

總競拍獎勵：ACA 總量的 17% (1.7 億枚 ACA、15% 的基礎獎勵+ 2% 的其他獎勵）

總量 : 10 億

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 ACA 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：20% ACA 將在上線後支持轉賬

鎖定數量：剩餘的 80% ACA 將在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

獎勵計算公式：（您的 DOT 貢獻 / 對 Acala 的 DOT 總貢獻總額) * 170,000,000 ACA，該公式爲粗略計算，還需包含各種不同的額外獎勵

lcDOT 分配 (選擇 lcDOT 方式貢獻)：100% lcDOT 將與 ACA 獎勵同時在上線後發放。用戶每向 Acala 貢獻 1 個 DOT，就會獲得 1 個 LCDOT

流動性 lcDOT：100% lcDOT 將是流動的，並支持在 Acala DeFi 協議內使用

Parallel 合作獎勵：如果我們的平臺成爲 VIP 推薦 (3000 DOT 和 500 個用戶)，並且你是前 100 名的貢獻者，通過 Parallels 拍賣貸款進行貢獻的用戶將獲得額外 10% 的 ACA 獎金獎勵

幣安早鳥獎勵：11 月 11 日前，在幣安參與可以瓜分額外 7 萬 ACA

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/2000

Astar Network

Astar Network 從 Plasm 改名，由 Staked Technologies 開發支持，允許開發人員輕鬆無縫地將 Plasma 功能添加至 Substrate 當中。

獎勵機制

總競拍獎勵：ASTR 總供應量的 20%（14 億枚 ASTR 代幣）

總量：70 億

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 ASTR 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：10% ASTR 可立即領取

鎖定數量：剩餘的 90% ASTR 將在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

額外獎勵：代幣發行總量的 5% 用於額外獎勵

邀請福利：你的朋友每貢獻 1 DOT，你就能得到 10 個 ASTR！您的朋友通過您的推薦作出貢獻，可獲得其金額的 1% 獎金

早鳥福利：如果您在第一輪拍賣結束前加入，可獲得 20% 的紅利

Parallel 合作獎勵：第 1 周，第 1 名：6% 的額外 ASTR 獎金

第 2-3 周，2-3 名：4% 的額外 ASTR 獎金

第 4-5 周，4-5 名：2% 的額外 ASTR 獎金

幣安早鳥獎勵：11 月 11 日前，在幣安參與可以瓜分額外 7 千萬 ASTR

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/2006

Clover Finance

Clover Finance 是一個跨鏈智能合約平臺，致力於提供易於使用的區塊鏈基礎架構，併爲基於 Substrate 的應用程序創建一站式兼容 EVM 框架，以降低開發人員的門檻和成本。

獎勵機制

總競拍獎勵：Clover 總供應量的 20%（2 億枚 CLV 代幣）

總量：10 億

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 CLV 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：28% CLV 可立即領取（通過 Binance 的貢獻者爲 30%）

鎖定數量：72%（或對於通過 Binance 貢獻者的 70% ），將在接下來的 23 個月裏，按月解鎖

額外獎勵：可以通過參與 Clover The LUCKY Gachapon 幸運扭蛋活動，獲得額外獎勵

Parallel 合作獎勵：第一週 12% 的額外 Clover 獎金

第二週 4% 的額外 Clover 獎金

第一批關閉之前，2% 的額外 Clover 獎金

幣安早鳥獎勵：11 月 11 日前，在幣安參與可以瓜分額外 800 萬 CLV

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/1010

Crust Network

Crust Network 目標是建立去中心化的雲生態系統，實現了分佈式存儲的激勵層協議，適用於多種存儲層協議（例如 IPFS），併爲應用層提供支持。Crust 體系結構還具有支持去中心化計算層，和構建去中心化雲生態系統的能力。

獎勵機制

總競拍獎勵：Crust 總供應量的 5%（1 百萬枚 CRU 代幣）

總量：2 千萬

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 CRU 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：30% CRU 可立即領取

鎖定數量：70% 每 3 個月線性釋放 10 %

額外獎勵：可以通過參與 Clover The LUCKY Gachapon 幸運扭蛋活動，獲得額外獎勵

Darwinia Network

達爾文網絡是基於 Substrate 開發的跨鏈橋接網絡，專注於建設未來資產互聯網絡，包括非標資產拍賣市場、穩定幣跨鏈、資產交易兌換等領域。

獎勵機制

總競拍獎勵：RING 總供應量的 10%（2 億枚 RING），8000 KTON

總量：20 億 RING

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% RING，8000 KTON

鎖定數量：10% 的 RING 立即釋放，90% 線性釋放以及 8000 KTON 線性釋放

BTC 獎勵：在第二輪拍賣開始後，無論 Darwinia Network 是否贏得競拍，1 BTC 都將立即在前 5 名貢獻者中發放。（條件：在 Polkadot 的 Batch 2 拍賣開始前（2021 年 12 月 23 日）貢獻超過 10,000 DOT 且排名前 5 的貢獻者）

NFT 獎勵：限量版元宇宙 NFT 盲盒，包括進化星球抽獎券、PLO 紀念勳章（共隨機發放 1,000 個）、和其他元宇宙項目的聯名隱藏款。（條件：在整個達爾文衆貸期間貢獻 ≥10 DOT）

推薦獎勵：推薦人和被推薦人各+5%（條件：您和您的朋友可以通過在 Darwinia PLO 頁面中生成的相同推薦鏈接爲 Darwinia 衆籌做出貢獻）

進階推薦獎勵：您的推薦鏈接下貢獻的 DOT 越多，您在排行榜上的排名就越高。推薦貢獻排行榜前 10 名將獲得高達 3% 的額外獎勵，這意味着您可以獲得最高達 8% 的推薦獎勵

早鳥獎勵：從達爾文衆貸開始到第一輪拍賣結束（2021.12.23），在此階段，將獲得 120% 的貢獻獎勵提升

從第二輪拍賣開始（2021.12.23）到蠟燭點亮，在此階段，將獲得 100% 的貢獻獎勵回饋

在蠟燭點燃期間，即從蠟燭點亮到衆貸結束，在此階段，獎勵將從最高 100% 呈線性減少到最低 0%。

Equilibrium

Equilibrium 是多合一的可互操作 DeFi 集合，首個將信用借貸、合成資產生成與交易相結合的跨鏈數字資產市場。

獎勵機制

總競拍獎勵：EQ 總供應量的 10%（1200 萬枚 EQ 代幣）

初始發行量：1.2 億 EQ

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 EQ 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：暫時未知

鎖定數量：暫時未知

推薦獎勵：獲得 6% 的額外獎金（推薦人 3%，被推薦人 3%）

早鳥獎勵：註冊等待名單可獲得 10% 的 EQ 獎金，PLO 第一階段參與者可獲得 10% 的獎金

巨鯨獎勵：10000+DOT 捐款可獲得 15% 的獎金

Litentry

Litentry 是一個隱私保護的 DID 聚合器，在 Polkadot 生態系統中發揮獨特的功能，爲多鏈身份數據提供 Liquidity、互操作性和一致性。

獎勵機制

總競拍獎勵：Litentry 總供應量的 20%（2 千萬枚 LIT 代幣）

總量：1 億

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 LIT 將在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

鎖定數量：100% LIT

最低貢獻：5 DOT

分配規則：每鎖定 1 DOT，參與者將獲得至少 2.5 LIT 的獎勵。最終獎勵將以每位參與者對衆貸池貢獻的百分比計算。（您的 DOT 貢獻 / DOT 貢獻總額） * 2000 萬 LIT

競拍失敗補償：如果 Litentry 沒有成功拍到第一批插槽，則將爲貢獻者發放額外的 LIT 補償。補償比例爲 1 DOT 補償 0.12 LIT，預估補償 APY 爲 13%。

Parallel 合作獎勵：11 月 11 日之前或衆貸開始前 3 天內捐款，可獲得 10% 的額外 LIT 獎勵。

衆貸開始前 4-7 天內付費用戶可獲得 5% 的額外 LIT 獎勵。

第 7 天后貢獻 2% 的額外 LIT 獎勵

幣安早鳥獎勵：11 月 11 日前，在幣安參與可以瓜分額外 50 萬 LIT

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/2013

Moonbeam

Moonbeam Network 構建跨鏈連接的 DApp，提供與以太坊兼容的智能合約平臺，可輕鬆構建本地可互操作的應用。其由波卡 Polkadot 網絡提供支持，由 PureStake 進行開發。

獎勵機制

總競拍獎勵：GLMR 總供應量的 10%（1 億枚 GLMR 代幣）

總量 : 10 億

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 GLMR 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：30% GLMR 可立即領取

鎖定數量：剩餘的 70% GLMR 將在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

幣安早鳥獎勵：11 月 11 日前，在幣安參與可以瓜分額外 2750 MOVR

參與方式：通過 Moonbeam 衆貸 DApp、交易所、Moonbeam 支持的錢包三種方式來參與衆貸

Manta Network

Manta 的首個產品 MantaPay，是能夠將波卡生態整個中繼鏈和平行鏈如 Acala 上的穩定幣，Moonbeam 上的 EVM 數字資產隱私化，將波卡的互操作性發揮到極致。Manta 最終會建立基於 zkSNARK 的隱私智能合約平臺，可以搭建和部署各種去中心化應用，例如隱私交易平臺 MantaSwap 以及隱私 NFT 平臺。

獎勵機制

總競拍獎勵：MANTA 總供應量的 15.6%（1.56 億枚 MANTA 代幣）

總量：10 億 MANTA

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 MANTA 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

鎖定數量：100%，會在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

獎勵計算公式：基礎獎勵 =（個人 DOT 貢獻 / 對 Manta 的 DOT 總貢獻總額) * 120,000,000 MANTA；流動性挖礦獎勵 = （您的 DOT 貢獻 / 對 Manta 的 DOT 總貢獻總額) * 30,000,000 MANTA

NFT 獎勵：獲得一枚 NFT

早鳥獎勵：11 月 11 日前：額外獎金 10%，11 月 11 日至 12 月 2 日：額外獎金 5%

Parallel 合作獎勵：衆貸開始前，可以獲得 10% 的額外 MANTA 獎金

前 21 天，可以獲得 5% 的額外 MANTA 獎金

其餘的不能獲得額外獎勵

幣安早鳥獎勵：11 月 11 日前，在幣安參與可以瓜分額外 600 萬 MANTA，同時獲得額外 10% MANTA 的早鳥獎勵

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/2015

Parallel Finance

Parallel Finance 是建立在波卡生態系統上的去中心化貸款協議。其獨特的方法將使用戶通過同時抵押、借貸，獲得雙重獎勵。

獎勵機制

總競拍獎勵：PARA 總供應量的 15%（15 億枚 PARA 代幣）

總量：100 億 PARA

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 PARA 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

鎖定數量：100%，會在 24 個月內以區塊爲單位線性釋放

基礎獎勵：1 DOT = 25 Parallel （通過 Polkadot.js 參與）

1 DOT = 33 Parallel （通過 Parallel Auction Loan 參與）

NFT 獎勵：1000 名隨機參與者

早鳥獎勵：11 月 10 日前每貢獻 1 DOT，可獲得 40% 的獎金

11 月 11 日至 11 月 16 日，每貢獻 1 DOT，可獲得 20% 的獎金

11 月 17 日至 11 月 23 日期間，每貢獻 1 DOT，可獲得 10% 的獎金

11 月 24 日至 11 月 30 日期間，每貢獻 1 DOT，可獲得 5% 的獎金

12 月 1 日至 12 月 7 日期間，每貢獻 1 DOT，可獲得 2.5% 的獎金

幣安早鳥獎勵：11 月 11 日前，在幣安參與可以瓜分額外 50 萬 USDC

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/2012

SubDAO

SubDAO 是專注於解決 Substrate 鏈多樣化治理的 DAO 平臺，基於 Substrate，致力於創建可讓任何組織創建和管理跨鏈 DAO 組織的平臺，也是 PAKA Labs 加速器孵化的首個項目。

獎勵機制

總競拍獎勵：GOV 總供應量的 10%（3 億枚 GOV 代幣）

總量 : 10 億

鎖定數量：未知

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：每貢獻一枚 DOT 可獲得 20 枚 GOV

早鳥獎勵：10% 額外 GOV

邀請獎勵：10% 額外 GOV

參與方式：用戶可通過 Polkadot JS 支持 SubDAO 衆貸

交易所活動

幣安波卡衆貸預熱活動公告鏈接

歐易 OKEx 早鳥拍活動公告鏈接

補充閱讀

什麼是波卡平行鏈插槽拍賣（Auction）？

波卡是一個可擴展的異構多鏈區塊鏈。這就意味着它由一個協作的去中心化區塊鏈網絡組成，這個網絡叫做中繼鏈，它與並行運行的分片鏈即平行鏈交互。這些平行鏈可以看作是中繼鏈的客戶端，中繼鏈的目的是保護和協調平行鏈。想要加入波卡網絡與其他平行鏈進行交互，需要通過插槽來實現。插槽只租不賣，通過鎖倉 DOT 來得到使用權。

但波卡平行鏈插槽數量有限，官方預估同時運行的插槽數量上限爲大約 100 個。

這當中 80% 的插槽會放到市場來進行拍賣，20% 的插槽會預留給 Web3 基金會感興趣的項目。這些官方支持的項目需要能對波卡生態作出貢獻，並且有利於波卡生態的發展。不管是官方預留的 20%、或是參與競拍的 80%，都需要鎖倉 DOT。租期過後，鎖定的 DOT 將全部退還。

插槽的出租週期是 6 個月。每次拍賣包含 4 個週期即 2 年的時間，項目方根據自身的需要，自由對這 4 個週期進行出價，價高者得。

所以插槽就相當於插線板的插孔，平行鏈插入插孔，通過中繼鏈提供的共享跨鏈來滿足日常使用的交互。

波卡插槽拍賣方式解析

每次拍賣數量爲一個插槽。（間隔時間一般爲幾周）

每個插槽拍賣都採用蠟燭式拍賣+隨機參數的方式，拍賣會由系統隨機指定時間突然停止，在此之前的競標價高者得。

比如我們假設競拍的週期是 5 天，項目方可以在 5 天當中任意時間競標。系統通過隨機參數，生成一個無法預測的拍賣截至時間，比如第 3 天下午 1 點，那麼這個時間點之前的價高者獲得插槽使用資格。過時之後則視爲無效。

需要注意的是：競拍期內只能出價一次。

拍賣規則的結果影響

持幣者

如果項目方未競標成功或租期結束，DOT 立即退還給持幣者。

波卡生態

優質項目會得到更多關注以及更多人支持，這個過程是既在篩選優質項目，也在爲波卡帶來更多人氣。隨着之後接入的平行鏈越來越多以及交互的增加，會對波卡生態帶來卓越的發展。

關於波卡 Crowdloan （衆貸）

平行鏈在競拍插槽時，項目方可以通過 Crowdloan 的方式向各自的社區籌集 DOT，DOT 持有者可以選擇將自己的 DOT 投（Contribute）給任何自己看好的競拍項目。