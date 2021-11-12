資產上漲是假象 達里歐：高通膨會吃掉實際財富 

創辦橋水聯合 (BridgeWater) 的億萬富豪達里歐 (Ray Dalio) 對高通膨提出警訊，表示投資組合價值上漲只是帳面財富，通膨高漲會導致實際財富縮水。

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率飆升到 1990 年代以來最高水準，對此達里歐周四 (11 日) 向追隨者提出警告說：「某些人錯誤地以為，資產價值上漲代表自己變得更富有了，卻沒有意識到購買力被侵蝕。受傷最重的是持有現金的那群人。」

達里歐看衰現金已有一段時間，認為在央行大舉印鈔下，持有其他資產勝過現金。而在現今物價上漲的環境中，達里歐認為，謹慎運用手中的資金挑選買進的標的更重要。

他說，「當很多鈔票和很多信用被創造出來，它們的價值就會下降，因此擁有更多錢不必然代表財富或購買力增加」，實際財富隨時間推移反而變成產能的函數，「大舉印鈔和發鈔，如果不是用來提高生產力，是無法讓我們變有錢的。」

達里歐警告當心美國的政策發展，「當一個人、一個機構或國家失去購買力，沒有任何存活下來的例子。美國現在入不敷出，靠大量印鈔支應，但鈔票也因此變薄。」

他主張，美國得靠提高生產力和加強合作來改善，但現在卻走在錯誤的方向。