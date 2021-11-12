Lordstown喜訊完緊接壞消息 零件短缺致電動皮卡延後交車 盤後重挫9%

剛與鴻海 (2317-TW) 宣布代工喜訊的電動皮卡新創 Lordstown (RIDE-US) 營運隨機遭遇供給問題，該公司周四 (11 日) 公布 2021 會計年度第三季財報時表示，受到零組件短缺影響，明年計劃推出的電動皮卡將延後一季交貨。

Lordstown 表示，原訂明年第二季交車 Endurance 車款將會延後至第三季交貨。執行長 Dan Ninivaggi 表示，生產狀況與先前預期有差距，理由是零組件和材料短缺以及其他供應鏈挑戰，對於 Lordstown 而言仍然是個挑戰。

Lordstown 周四收盤飆漲 23.92% 至每股 6.89 美元，但盤後交車延後消息傳出後，挫跌 9.58% 至 每股 6.23 美元。

Lordstown 第三季營收 (截至 9/30) 仍為零，總計淨虧損 9580 萬美元，資本支出 7990 萬美元，持有現金 2.338 億美元。

展望未來，第四季現金水位將落在 1.5 億至 1.8 億美元 (包含鴻海的投資)，但未提供財測。

Ninivaggi 說，該公司優先任務仍然是盡快推出 Endurance 電動皮卡，預計第四季將開始試產 100 輛，並利用這些車輛展開各種測試。此外，該公司將持續執行商業車隊的主要戰略，目前已獲得一些客戶的青睞。

Lordstown 周三宣布與鴻海達成俄亥俄州廠房「最終資產購買協議 (APA)」，並建立合作夥伴關係。預計兩家公司將於明年 4 月 30 日前簽署代工協議，生產 Endurance 電動皮卡。

此外，雙方還計劃達成一份合資協議，利用 MIH 開放平台為基礎，共同設計、開發商用電動車，瞄準全球市場，雙方將有權在北美和全球商業化這些新電動車專案。