堅毅與堅持 岳祺軒帶領翰霖解決企業痛點

文．鄭妤安

職場上，溫柔婉約的外表跟堅毅果斷的能力，是女性工作者所積極追求卻難以兼具的特質，因為真正能夠達到這樣境界的人屈指可數。若你能有機會與翰霖科技總經理岳祺軒見上一面，就會發現，這樣的女性特質，毫無違和在她身上展現。岳祺軒每天在其工作崗位上努力地發光發熱，但「女強人」跟「女企業家」這些字眼，從來不是她人生旅途中所企求的，柔韌中更見堅強，岳祺軒的創業之路就如疾風勁草，從踏入職場的初衷到創業的願景始終如一。

女性在職場上要面對諸多的困境，要在男性工作職場裡打拼談判，每一步都是紮紮實實的從基礎業務實打實的，發展成領導一個公司，在滿是戰場的商場中拚出一片天；除要展現出其出色的外表與特質，更要擺脫女人就是花瓶的刻板印象，用專業贏得了客戶的尊重與認同，讓不必要的遐想，轉成使命必達的理想，安心的將專案交給翰霖來承作。

聚焦企業的專業資訊服務

在創立翰霖科技之前，岳祺軒從事諸多業務性的工作，透過這些經驗，逐漸發現許多企業運作的深層問題，而企業資訊化能力更是關鍵要素。企管學的背景讓她洞燭機先，決定以資訊服務業作為創業發展的主軸，沒想到這樣簡單想法，在短短三年間展現出驚人的爆發力。

成立已逾三年的翰霖科技，專注於企業的專業資訊服務，包含技術開發及系統建置、資安服務、教育訓練、維護服務、技術委外服務、DevOps 等多元系統服務。由於諸多企業考量成本因素，而倚賴派遣人力擔任諸多的任務與角色，但身分不明確的派遣人員，始終未能獲得任職企業足夠尊重而時有衝突，翰霖切入這個領域，以派遣最佳化與最適人力，協助企業在資訊領域的發展，可謂獨樹一幟；但卻又能藉由嚴格的管理訓練，掌握派遣人員的忠誠與品質，實屬行業的異數。

而對於新世代的年輕工作者，其多變的想法與不定的特質，一直是岳祺軒創業路上最頭痛的問題，在其嚴格培訓下的人才，常被客戶端挖角，也是難以避免的考驗。為了這些問題，她用了諸多假日在辦公室思慮再三，讓她決定對不守市場常規的客戶作出抉擇，無論客戶規模有多大，對於公司貢獻度有多少，只要逾越了互信的界線，就斷然中止合作，這也讓許多客戶震驚不已，而這就是岳祺軒做事的方法與堅持。

對於翰霖的未來發展，身為最大股東與總經理的她，其實沒有思考過往上市櫃的路上規劃，面對許多資金滿手的同業，岳祺軒也沒有喪失創業初衷，拒絕了許多高價併購的建議，因為財富的多寡一直不是她最大的考量，而是翰霖這家企業能否持續「企業的痛點，我為你解決」經營理念，以及「顧客至上，銳意進取」八字核心價值，繼續在行業內展現能量，才是讓她堅持不懈的主因。

更快、更出色的應用程式開發

如果你身處資訊服務業，建議可以多花時間去認識岳祺軒跟翰霖；若你需要在資訊領域借助專業力量，那你更要認識岳祺軒與翰霖。因為在未來數年的資訊行業中，她的堅持與理念，勢將成為一個潮流，成為這個行業不可忽略的力量，讓兢爭者跟對手，都能佩服其決心與風采。

展望未來，翰霖將致力於 DevOps 專案技術開發 (所謂 DevOps 是 Development 和 Operations 的結合)，旨在鼓勵更快、更出色的應用程式開發，以及能更快地將新的或修訂後的軟體功能或產品發佈給客戶，大幅提升組織快速交付應用程式和服務的能力。翰霖期望透過 DevOps 能協助客戶降低企業管理成本及提高效率，專注於更有價值的營運溝通，以達企業整合之最大化，而這個技術也將會成為翰霖與兢爭對手拉大差距的關鍵。

圖說：翰霖科技資訊股份有限公司總經理岳祺軒 Grace

圖說：翰霖科技資訊股份有限公司期望透過 DevOps 能協助客戶降低企業管理成本及提高效率，專注於更有價值的營運溝通。

來源：《理財周刊》1107 期

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