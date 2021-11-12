美股重點新聞摘要2021年11月12日

今日操盤前瞻

美國 11 月密大消費者信心指數

Rivian 兩天內市值破千億美元 超車通用成第二大汽車股

電動汽車新創 Rivian (RIVN-US) 股價掛牌第二天持續飆升，周四 (11 日) 上漲近 20% ，市值狠甩福特、超車通用，成為僅次於特斯拉的第二大汽車公司。閱讀全文...

拜登簽署安全設備法 強化對華為、中興等中資企業限制

美國總統拜登周四（11 日）簽署「安全設備法」（Secure Equipment Act），禁止華為、中興等對美國構成國安威脅的中資公司，取得美國監管機關核發的新設備許可。閱讀全文...

別跟 Fed 作對！全球著名大空頭結束同名避險基金

週四 (11 日) 多家外媒報導，全球知名的大空頭 Russell Clark 過去十年大部分時間都在做空美股，隨着美股持續高歌猛進，Russell Clark 同名避險基金 RC Global Fund 卻出現一系列虧損，最終黯然結束。閱讀全文...

能源價高拖累需求復甦 OPEC 下修今年全球石油需求預期

OPEC 周四 (11 日) 下修今年第 4 季全球石油需求預期，認為能源價格飆漲將拖累中國、印度等主要消費國的需求復甦。閱讀全文...

歐盟上修今年歐元區 GDP 預期 估通膨在 2023 年回落目標值附

隨著經濟加速反彈，歐盟周四 (11 日) 上調歐元區今年經濟成長預期，並表示，隨著能源價格趨穩加上供應鏈瓶頸逐步緩解，歐元區通膨率將在 2023 年回落至央行目標水準以下。閱讀全文...