Audi充電一套App走天下　保時捷東部高效充電站開放與Audi電動車共享

記者：Alegna

在台灣，駕駛電動車想要充電，往往得因應不同的充電營運商，下載多個應用程式才得以啟用各家的充電器。為了讓車主使用充電設施更便利，台灣奧迪與 Noodoe 及 EV OASIS 展開合作，首創測試「充電漫遊」功能，讓使用這兩家業者的 APP 都可查看充電站位置及充電狀態，並可直接操作使用所屬站點充電器。此外，在福斯集團資源架構下，台灣奧迪與台灣保時捷展開合作契機，就充電服務簽訂合作備忘錄，將以保時捷花蓮新天堂樂園的高效充電站作為起點，透過跨品牌實驗合作專案共同推動東台灣充電環境發展。

▲至今台灣奧迪與 Noodoe、EV OASIS 及 EVALUE 充電合作夥伴所串連的全台充電網絡，已在 156 個地點設置 AC 充電據點，且於 23 個地點建置 DC 快充站點。

台灣奧迪聯合充電夥伴 Noodoe 和 EV OASIS，運用開放式充電協議建構開放式充電網絡。基於 OCPI 充電通訊架構協議，允許充電營運商交換提供漫遊服務所需關鍵資料（例如充電站位置、充電狀態及速度）。另外 OCPI 亦簡化計費結算，同時確保使用車主帳戶資訊的隱私。

Audi 攜手 Noodoe 與 EV OASIS 打造「充電漫遊」共享功能。

▲Audi 攜手 Noodoe 與 EV OASIS 打造「充電漫遊」共享功能。

未來 Audi 車主可依自身喜好習慣，選擇使用 Noodoe 或 EV OASIS 任一個 APP 查看充電站位置及充電狀態，即可直接操作使用 Noodoe EV 環島充電網及 EV OASIS 所屬站點充電器為愛車進行充電，進而優化 Audi 車主充電使用體驗。充電漫遊部分功能將於今年底率先啟用，完整功能將於明年春季正式上線，給予車主更便捷的服務。

▲台灣奧迪與台灣保時捷以東部為起點進行實驗合作，加速推動共好充電環境。

在此同時，台灣奧迪與台灣保時捷展開合作契機，就充電服務簽訂合作備忘錄，將運用保時捷位在花蓮新天堂樂園的充電設施作為實驗合作的起點，共同推動東台灣充電環境的發展。此專案內容之一，台灣保時捷將於開放單座花蓮新天堂樂園高效充電站予 Audi 純電車主使用，藉由擴大充電站使用率以分析東部地區充電站使用狀況以及充電使用體驗，作為未來雙品牌推動與建置充電網絡發展的參考，並亦透過共享充電資源，加速推動打造台灣電動車友善環境。

來源：《汽車線上》

更多精彩內容請至《汽車線上》