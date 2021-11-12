大車隊搶外送版圖 加速布建外送車隊、社區微倉

台灣大車隊 (2640-TW) 最新宣布，看好疫情後的數位科技發展趨勢和新生活型態，將加速建構 B2B、B2C 外送電動機車車隊，並預計明年底前完成全台 100 處社區型微倉建置。

大車隊說明，疫情帶動外送需求大增，生活外送、電商配送已成為疫後新生活型態，目前全球快遞的愛鄰快送騎士物流車隊全台已突破 3 萬名，以季增 15% 的速度增長，B2B 合作企業已達 4 萬家，而社區即時物流服務的街邊門店數也超過 1 萬家，預計明年底前完成 100 處社區型微倉建置。

由於大車隊旗下全球商務科技日前獲光陽旗下金庫資本投入 1.8 億元，大車隊強調，將加速朝向世界級科技物流公司發展，目前正建構 B2B、B2C 外送電動機車車隊，目標輸出全球市場商務電動車解決方案。

展望第四季，大車隊董事長林村田表示，疫情趨緩後，適逢全台百貨周年慶火熱開打以及五倍券振興措施上路，刺激民眾外出消費，樂觀看好將增添營收成長動能。

受到疫情衝擊，大車隊第三季合併營收 4.59 億元，年減 8.53%，營業毛利年減 24.73% 至 1.92 億元，毛利率 41.85%，年減 9 個百分點，營業利益 4726 萬元，年減 60%，營益率 10.3%，年減 13.47 個百分點，稅後純益 3307 萬元，年減 65%，已較上季回升 6.4%，每股純益 0.56 元；累計前三季稅後純益 1.47 億元，年減 30.6%，每股純益 2.48 元。