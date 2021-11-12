〈英業達法說〉Q3純益年增1.47倍 EPS 0.78元 近六季新高

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，由於筆電出貨較上季增加、加上業外處分收益挹注，單季稅後純益達 28 億元，季增 147.22%、年增 44.97%，每股純益達 0.78 元，累計前三季稅後純益達 50.78 億元，每股純益 1.42 元。

英業達第三季營收 1450.79 億元，季增 26.37%、年減 0.21%，毛利率 4.07%，季減 0.41 個百分點、年增 0.05 個百分點，營益率 1.04%，季增 0.14 個百分點、年減 0.01 個百分點；在業外處分上海閒置廠辦空間利益挹注下，稅後純益 28 億元，季增 147.22%、年增 44.97%，每股純益 0.78 元。

累計英業達前三季營收達 3717.31 億元、年減 2.9%，毛利率 4.35%，年增 0.15 個百分點，營益率 0.95%，年減 0.05 個百分點；稅後純益達 50.78 億元，年減 23.3%，主因是去年業外也有一次性處分上海浦東舊廠利益所致，每股純益 1.42 元。

出貨方面，英業達第三季出貨約 590 萬台，季增 18%、年增 3.51%，累計今年出貨已達 1570 萬台；展望本季，英業達認為，第四季筆電出貨將受英特爾 (INTC-US) 新平台推出影響，進入機種過渡期，估出貨將季減，持平去年同期約 520 萬台水準，伺服器同樣維持與第三季持平展望。