〈廣達法說〉Q3產品組合優化毛利率衝高EPS 2.43元 改寫單季新猷

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，雖然筆電出貨較上季下滑，但在產品組合優化、業外挹注下，單季毛利率衝上 6.76%，再寫單季歷史新高，稅後純益達 93.72 億元，季增 18.62%、年增 116.04%，每股純益 2.43 元，同步改寫新猷。

廣達第三季營收 2615.89 億元，季增 0.5%、年減 1.34%，毛利率 6.76%，季增 0.18 個百分點、年增 1.94 個百分點，營益率 3.58%，季增 0.15 個百分點、年減 1.49 個百分點，稅後純益 93.72 億元，季增 18.62%、年增 116.04%，淨利率 3.58%，季增 0.55 個百分點、年增 1.95 個百分點，每股純益 2.43 元。

累計廣達前三季營收 7908.2 億元，年增 0.4%，毛利率 6.55%，年增 0.82 個百分點，營益率 3.41%，年增 0.58 個百分點，稅後純益 243.7 億元，年增 45.9%，淨利率 3.08%，年增 0.96%，三率三升，每股純益 6.32 元。

業外方面，廣達第三季匯兌利益約 7.63 億元，加上利息收入約有 3.17 億元，合計業外挹注約 19.22 億元，出貨方面，廣達第三季筆電出貨則因上季基期較高，出貨達約 1740 萬台，季減 8.42%、年減 4.92%，今年前三季出貨則達約 5540 萬台。