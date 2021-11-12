〈造紙法說〉華紙三因素干擾Q4旺季埋變數 漿價築底後明年可望續揚

華紙 (1905-TW) 今 (12) 日召開法說會，纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，儘管第 4 季為傳統旺季，但能源成本大漲等三因素干擾，恐為旺季埋下變數。不過展望漿價，預估進入築底階段，明年可望再向上攀升。

華紙表示，第 3 季由於歲修、傳統淡季漿價修正、東南亞疫情及出口運輸等因素影響，單季合併營收為 51.8 億元，營業毛利率 10%，營收及毛利皆較上季減少。

不過，因認列 1.2 億元股利收入，第 3 季業外淨收入 1.47 億元，優於第 2 季，歸屬母公司稅後純益 1.53 億元，單季每股純益 0.14 元。

但華紙累計前 3 季則繳出好成績，合併營業收入 164 億元，比去年同期增加 28 億元、年增 21%，累計前 3 季毛利 27.76 億元、毛利率 13%，遠優於去年同期的 7.9 億元、6%。

華紙表示，主要是今年前 3 季漿價大致落在每噸 670-680 美元，遠高於去年同期的 480 美元，也因此紙品跟著提價，又有低價庫存成本效益，在在都是今年本業大幅成長主因。

華紙前 3 季合併營收 164 億元，營業額較去年同期增加 21%，營業毛利及營業淨利率分別為 13% 及 4%，稅後純益 6.57 億元，其中歸屬母公司為 6.56 億元，前 3 季每股純益為 0.6 元，較去年同期增長 0.8 元。

展望未來，陳瑞和表示，花蓮廠新產線已在第三季正式運轉，將有助於拓展非塑終端產品的應用。另外，雖然疫後經濟逐漸復甦，但是因能源成本大漲、全球運輸量能未獲紓解、及中國大陸能耗雙控，為第 4 季的傳統旺季帶來各種變數，恐造成亞洲地區漿紙市場需求充滿不確定性。

至於對漿價看法，陳瑞和表示，目前木片價格比去年同期漲了 50% 以上，所以紙漿庫存跌回來到 40 多天，與今年高檔的 50 幾天明顯回跌，短纖漿價自去年底起漲以來，第 1 季普遍為 5 字頭到 6 字頭，第 2 季攀升至 6-7 字頭，近期回落到 580 美元左右，但仍比去年同期高了約 150 美元，預估漿價進入築底階段，由於上述幾項成本提高的效應，明年紙漿有機會再向上走揚。

氣候變遷危機成為當前全球各國亟欲解決的課題，華紙表示，積極發展特殊紙，研發出「益利《CircuWell》非塑食安用紙」從材料出發，讓紙張達到防水防油效果，系統性地解決一次性淋膜紙容器造成的巨量垃圾與環境破壞，目標是以紙代塑，為產業與環境永續帶來解方。此外，華紙長期佈局綠色能源發電，降低能耗因素對公司的影響，中長期也將持續發展各類再生能源應用，規劃能源轉型，力求 2050 年 100% 使用再生能源。