〈鴻海法說〉Q4迎出貨旺季 缺料干擾營收表現一好一壞

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日召開法說，董事長劉揚偉表示，第四季主要產品進入出貨旺季，預計營收將強勁成長、季增 15% 以上，但因為缺料以及基期墊高影響，將較去年同期衰退。

劉揚偉表示，消費性電子主要產品在第四季出貨旺季，營收將顯著季增，但由於去年大客戶新品上市時間較晚，墊高比較基期，加上缺料等影響，因此年對年將會出現比較明顯的下滑。

雲端網路產品方面，劉揚偉表示，大型雲端服務商 (CSP) 需求持續強勁，推升產品線季增動能，並維持去年同期水準；電腦終端產品則將延續高檔，但同樣受到缺料、基期較高，估將年減。

元件及其他產品無論與上季或去年同期相比則都會成長，劉揚偉表示，雖然先前因為東南亞疫情，光學產品 10 月出貨受衝擊，但隨疫情好轉，10 月底出貨恢復正常，第四季出貨將回到旺季水準。

整體而言，劉揚偉認為，11 月和 12 月營收表現，可望較 10 月成長，回復到缺料前的穩定水準；第四季仍有旺季效應，推升營運顯著向上，若沒有缺料影響，則可看到更明顯的成長；全年來看，劉揚偉坦言，毛利率要到 7% 看起來有難度，還是以追求每股純益最大化為主。