技嘉Q3每股賺5.66元寫新猷 華擎前10月EPS 15.49元

電競品牌大廠技嘉 (2376-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，在宅經濟動能延續下，加上費用控管得宜，單季純益達 35.9 億元，每股純益 5.66 元續寫新猷，累積前三季也賺進 1 個股本，每股賺 15.81 元，此外，主板廠華擎 (3515-TW) 今日也公告 10 月自結，累計前 10 個月每股賺 15.49 元。

技嘉第三季營收 312.94 億元，季減 1.55%、年增 36.04 %，毛利率 23.21%，季減 3.52 個百分點、年增 5.9 個百分點，營益率 12.66%，季增 0.7 個百分點、年增 6.62 個百分點，稅後純益 35.9 億元，季增 9.23%、年增 152.06%，每股純益 5.66 元。

累計技嘉前三季營收 914.48 億元，年增 49.6%，毛利率 24.71%，年增 7.87 個百分點，營益率 12.02%，年增 6.83 個百分點，稅後純益 96.37 億元，年增 194.5%，每股賺 15.81 元，賺逾 1 個股本。

展望未來，技嘉看好，需求仍維持高檔，估本季營運可維持第三季水準，全年營收可望達 1200 億元，也看好明年主板、顯卡、伺服器、電競筆電等四大產品動能續強，營運將再優於今年。

華擎今日也應主管機關要求，公告 10 月自結，受惠主板、顯卡需求強勁帶動下，加上越南協力廠逐步復工下，10 月單月稅後純益 1.69 億元，年增 96.99%，每股純益 1.4 元，累計今年前 10 月稅後純益達 18.14 億元，每股賺 15.49 元。