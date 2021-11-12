寶成前三季賺進125億元年增2.13倍 每股純益4.25元

寶成 (9904-TW) 今 (12) 日公布最新財報，前三季稅後純益 125.26 億元，年增 2.13 倍，每股純益 4.25 元，前三季除本業毛利率提高為 24.47%，年增 3.59 個百分點，業外認列轉投資南山人壽收益 97.54 億元，也挹注不少獲利。

寶成 2021 年第三季營收為 456.31 億元，毛利率為 19.92%，季減 6.42 個百分點，年減 1.47 個百分點，稅後純益為 25.56 億元，季減 30.82%，年減 23.5%，單季每股純益 0.87 元。

寶成 2021 年前三季營收為 1814.23 億元，毛利率為 24.47%，年增率 3.59 個百分點，稅後純益 125.26 億元，年增 2.13 倍，每股純益達 4.25 元。

對於前三季毛利率走高到 24.47%，寶成指出，由於今年上半年鞋類製造業務維持較高產能利用率，加上運動用品零售及品牌代理業務的銷售組合有所改善與嚴格的折扣控制。

業外收益部分，寶成指出，今年前三季依權益法認列的投資收益為 105.34 億元，較去年同期增加 30.27 億元，其中以寶成工業持股 20% 的潤成投資控股股份有限公司轉投資的南山人壽營運表現最為亮眼，今年前三季認列相關轉投資收益達 97.54 億元，較去年同期增加 32.4 億元。

寶成指出，面對疫情反覆帶來的不確定性，寶成將持續保持最大彈性進行生產調度，在鞋類製造業務方面，越南廠區自今年 10 月初以來逐步恢復生產，將持續以安全有序的方式提高作業效率，達至更趨平衡的產能利用率。同時密切監測主要營運據點的疫情變化，靈活配置產能及生產排程，以滿足訂單需求。

至於運動用品零售及品牌代理業務方面，寶成指出，對於大中華區運動用品市場的發展空間保持正向，持續升級與拓展以體驗為導向的實體門店，增進線上渠道之營運能力，聚焦以消費者為核心，提供跨場域的服務延展，且運用數字化管理關鍵營運指標，積極應對瞬息萬變的零售環境。