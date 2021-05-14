南山人壽獲利 潤泰新首季認列58億元、寶成估46億元收益

潤泰新 (9945-TW) 首季獲利繳出好成績，單季稅後純益達 66.28 億元，較去年同期大增 1.2 倍，每股純益 4.56 元，主要來自業外認列投資南山人壽的潤成投資收益 58 億元，另一家製鞋廠寶成持股潤成也有 20% ，第一季估可認列 46.4 億元，貢獻每股純益 1.58 元，逼近去年全年。

潤泰新 2021 年第一季首季營收 52.37 億元，毛利率 19.54%，稅後純益達 66.28 億元，較去年同期大增 1.2 倍，每股稅後純益達 4.56 元，潤泰新主管指出，第一季財報稅後純益達 66.28 億元，主要是來自業外轉投資潤成投資的 58 億元獲利挹注，推升首季稅後純益超越本業。

潤成投資公司股東包含潤泰新、寶成與潤泰拳，是南山人壽最大股東，其中潤泰新持有潤成 25% 股權，寶成持有 20%，潤泰全 (2915-TW) 持有 23%，以此來看，寶成第一季認列南山人壽獲利 46.4 億元，貢獻每股純益 1.58 元，投資收益金額逼近寶成 2020 年全年。

寶成 2020 年全年認列來自潤成的投資收益為 64.52 億元；首季營收為 708.93 億元，年增 19.25%。

寶成 2020 全年稅後純益 48.4 億元，年減 59.08%，每股純益為 1.64 元，每股擬配發 0.5 元現金股利，為連 33 年配發股利。