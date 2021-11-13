Uniswap 的新「獨角獸」長什麼樣？速覽 Uniswap 品牌升級提議

此次品牌升級爲 Uniswap 協議和 Uniswap Labs 設計了獨立的視覺標識，進一步定義了各自的功能、職責和治理。同時一旦社區確定了品牌，協議標識將作爲 NFT 生成，併發送給 Uniswap 治理庫。

今天，Uniswap 在官方博客分享了關於 Uniswap 協議新品牌的提議，在接下來的一週裏 Uniswap 將舉辦一個社區電話會議，討論創意過程，並通過治理論壇徵求社區意見反饋。

從視覺上區分 Uniswap Labs 和 Uniswap 協議

自成立以來，獨角獸標誌一直是 Uniswap 精神的堅定標誌，但是隨着 Uniswap 生態系統的增長，對採用更強大的圖形工具包來表達和區分生態系統的需求已變得越發顯而易見。

特別是獨立的視覺標識將向 Uniswap 社區和外部闡明 Uniswap 協議和 Uniswap Labs 之間的區別，進一步定義各自的功能、職責和治理。

這兩者有時會被混淆，但在實踐中它們是完全不同的東西：

Uniswap 協議是一套鏈上的、不可變的智能合約，用於促進點對點交易；

Uniswap Labs 則是指構建和維護協議的軟件開發工作室，且 Uniswap Labs 是數百家在該協議基礎上構建產品的公司之一，並且有一天可能會構建該協議之外的產品；

所以此次品牌更新爲 Uniswap 協議和 Uniswap Labs 設計了獨立的視覺標識，進一步定義了各自的功能、職責和治理。

新的品牌設計

與 Uniswap Grants 合作開發標識系統的平面設計師蒂莫西·盧克（Timothy Luke）繪製了新的 Uniswap 協議標識，它是一個華麗的加密獨角獸，由 4 種基於大小的變體組成：

盧克還利用微光和屏蔽的原子部件爲 Uniswap Labs 開發了一個標識，與華麗的獨角獸標誌相比，Labs 的標識更加中立，代表一個與協議有聯繫但又獨立於協議的組織。

最終的結果是一個有凝聚力的標識系統，象徵着 Uniswap 協議、Uniswap Labs 和 Uniswap Grants 之間的關係。

品牌上鍊

本次品牌升級完成後，Uniswap 將成爲第一個將其品牌完全上鍊的組織。

一旦社區確定了品牌，協議標識將作爲 NFT 生成，併發送給 Uniswap 治理庫，社區成員將可以根據 Uniswap 實驗室的商標指南使用他們認爲合適的商標。

徵求社區意見

Uniswap 社區被邀請發表評論，並在重新設計之前通過治理論壇提出修改建議。

美國東部時間 11 月 10 日 13:00，實驗室設計團隊將分享一個演示，描述新品牌的靈感，並提供關於創意過程的更多背景，然後向社區開放討論（詳細信息將發佈在 Uniswap Labs 的 Twitter 賬戶 和治理論壇 帖子 中）。