以跨鏈漫遊、時間分片爲地基，Chainge 「自金融」基礎設施服務商的願景如何實現？

Chainge 以橙子錢包這個「超級應用」爲載體，將 DCRM、時間分片等底層技術封裝，爲用戶提供跨鏈漫遊、衍生品交易等基礎 DeFi 服務，一站式幫助用戶根據各自需求創造不設限的多樣化金融服務。

撰寫：Frank

此前《三分鐘讀懂 Chainge：讓資金在 DeFi 中自由轉移的應用聚合平臺》一文中，簡單介紹了 Chainge 作爲一個 DeFi 應用聚合平臺，不同於大多數現有 DeFi 聚合器，推出了跨鏈漫遊、時間分片賺取、對衍生品友好的「全品類 DEX」以及助記詞二維碼等功能。

而從用戶實際感知的角度，其實 Chainge 的定位更像是「自金融」基礎設施服務商，它以橙子錢包這個「超級應用」爲載體，將 DCRM、時間分片等底層技術封裝，爲用戶提供跨鏈漫遊、衍生品交易等基礎 DeFi 服務，一站式幫助用戶根據各自需求創造不設限的多樣化金融服務。

Chainge ：提供自金融世界的基礎組件

不同於傳統金融世界裏中心化機構提供不同的細分金融服務，DeFi 本身就是強自金融屬性，在鏈上 DEX、借貸、期貨、期權等涉及不同交易鏈條上的交易模塊，可以像樂高一樣進行多樣化自由組合，無需許可也沒有邊界。

其中「閃電貸」就是 DeFi 自金融屬性的最佳載體和表現形式——可組合性就意味着自金融的創新可能可以被無限放大。

從這個角度看，Chainge Finance 的定位就像是一個「自金融」、「普惠金融」的應用：

以 Chainge （橙子錢包）這個「超級應用」爲載體，Chainge 提供了包括跨鏈聚合、期權期貨交易等在內的基礎 DeFi 服務，致力於做 Web3.0 價值互聯網入口，用代碼連接金融需求跟金融服務，從而成爲「自金融」基礎設施服務商。

Chainge 就像一個一站式的易上手的 DeFi 編輯器，讓用戶像搭樂高積木一樣構建獨屬自己的自金融世界，從而讓任何人本身成爲一個「自銀行」、「自金融」體：

人們可以在 Chainge 上形成價值的互相連接，在需要金融服務的時候，可以通過一鍵動態創建具有特殊金融功能的智能合約，讓用戶和企業可以便捷的創造金融衍生品，或根據市場的需求和目標人羣、制定合適的產品。

截至 11 月 5 日，Chainge 目前的 TVL 約 9324 萬 美元，24 小時交易量約 50 萬美元，整體的用戶活躍程度處於發展早期。

跨鏈漫遊（FUSION DCRM）

今年以來，BSC 等競爭公鏈的崛起帶動了跨鏈板塊的爆發式增長，其中跨鏈橋賽道作爲市場剛需的重要性也逐步顯現，並在近三個月迎來了一波明顯的價值重估。

尤其是伴隨着以太坊 L2 的進一步體量擴張，以及 Solana、Terra 等公鏈生態的自成體系，多鏈、多層市場格局下的跨鏈需求更將成爲市場剛需，在此背景下，跨鏈的精細化產品服務就成爲競爭的主要方向。

FUSION DCRM

少爲市場所知的是，目前諸如 Fantom Bridge、Anyswap、Nerve 等主流跨鏈項目廣泛採用的底層架構，正是 FUSION 的 DCRM 分佈式跨鏈跨層通訊技術，因此它也算得上歷經時間和市場考驗的跨鏈底層技術。

根據公開數據統計，截至 11 月 3 日，Anyswap、Multichain、Nerve、Fantom Bridge 等採用 Fusion DCRM 跨鏈技術的跨鏈項目的 TVL 總計已超 100 億美元，24 小時跨鏈資金量逾 3 億美元。

名稱 TVL （美元） 24 小時交易量（美元） 近 3 月漲幅 Anyswap 47.3 億 960 萬 572% Fantom Bridge 1.17 億 5.3 億 1003% Nerve 1411 萬 12 萬 82% 不過目前市場上的跨鏈橋基本上都是「鏈對鏈」形式的點對點跨鏈服務，用戶更多是把它作爲從一條鏈到一條鏈的跨鏈資產轉換工具，無法像「中心化交易所」一樣實現更進一步的無感的跨鏈兌換等操作。

跨鏈漫遊

而 Chainge 憑藉 FUSION DCRM 跨鏈技術推出的「跨鏈漫遊」功能，從產品功能實現上看，相比「跨鏈橋」應該算是更進一步的創新：

不同於目前市場上主流跨鏈橋所提供的「鏈對鏈」點對點互跨，在「跨鏈漫遊」中，用戶無需在特定鏈上準備資產以進行鏈上交易等 DeFi 服務，即便資產分佈在 5 條甚至更多的鏈上，仍舊可以一步完成鏈上交易、提供流動性以及鑄造金融衍生品等操作。

也即「跨鏈漫遊」功能可以讓用戶對於「跨鏈」這個動作的感知程度儘可能下降，實現所謂的「隱形跨鏈」體驗。

譬如筆者想要將 USDT 兌換爲 TRX，就無需先將對應資產（如 TRC 形式的 USDT）轉到 Tron 鏈上後，再進行 USDT/TRX 的交易。

而是可以將自己分佈在 FUSION、ETH、Polygon、BSC 等其它鏈上的資產（以 USDT 爲例），直接一步跨鏈兌換爲 Tron 鏈上的 TRX。

下圖就是筆者將自己 FUSION 鏈上的 USDT 資產直接跨鏈兌換爲 Tron 鏈上的 TRX 資產，所有操作從操作角度，只在一步內完成，幾乎無感「跨鏈」這個過程，而且全程在一分鐘內實現。

這個過程實質上就是類似「中心化交易所」的跨鏈服務：可以直接將不同鏈上的資產進行無感、即時跨鏈兌換，但不同的是 Chainge 是在去中心化的形式下實現的。

也即 Chainge 的「跨鏈漫遊」相比傳統跨鏈橋更進一步，實現了去中心化的「中心化交易所」級別的跨鏈資產轉移、兌換操作。

與此同時，「跨鏈漫遊」下不僅支持一條鏈進、一條鏈出，還支持多條鏈進、一條鏈出，可以實現用戶多鏈資金的聚合跨鏈，也即本質上 Chainge 依託 Chainge （橙子錢包）這個載體，爲用戶提供了一個類似「資金跨鏈聚合」的場景服務。

從這個角度看，它除了有效簡化用戶在鏈上交互的複雜程度以外，還可以降低跨鏈成本，降低因爲複雜的多步驟操作造成誤操作丟幣的可能性。

一言以蔽之，「跨鏈漫遊」應當可以理解爲封裝底層技術，在用戶層面實現無感操作的「跨鏈聚合器」——用戶不用去考慮「鏈」的概念，只需要進行目的導向的操作就可以。

截至發文，Chainge 已經支持了 13 條鏈的跨鏈漫遊，包括 Bitcoin、Ethereum、Fusion、Tron、BSC、OKExChain、Avalanche、Heco、Arbitrum、Polygon、Fantom、Elastos ESC、Filecoin，基本上涵蓋了目前的主流公鏈、Layer2 等區塊鏈網絡（像 Arbitrum 等二層的跨層轉賬、兌換也無需等待 7 天或更久)。

目前一鍵 Gas 功能也已上線，操作流程基本很流暢，可以在保證去中心化的前提下，讓用戶的資產在幾秒鐘的時間內完成跨鏈，從而有效提升用戶的資金利用效率，降低用戶的理解、操作門檻，爲打造真正意義上的「自金融」金融聚合平臺這一目標提供了一個強有力的基礎設施保障。

時間分片

Chainge （橙子錢包）所運用 Fusion 的「時間分片」技術，簡單理解的話，相當於針對一項資產的所有權，設定好到期日，然後從時間維度上將其切割爲兩個不同時期，從而形成分別對應處置權和所有權的現貨資產和期貨資產。

期貨

此外「時間分片」過程是由合約邏輯實現，以兩種不同資產的形式呈現，所以在這樣的「時間分片」下，資產的借貸等行爲不再是一個過程，而是一個交易行爲：

用戶可以將分片後的現貨資產進行賣出，相當於貸出操作，從而只持有象徵所有權的未來部分的期貨資產。

與此同時，用戶還可以將期貨資產用橙子錢包裏的賺取功能進行存幣生息，且不同於其他 DeFi 應用的存幣生息，用戶的幣永遠在自己地址裏，而不是在智能合約裏，同時由於資產就完全也即不可能因爲智能合約的邏輯缺陷而出現風險，完全對「閃電貸」免疫。

舉個簡單的例子，如果用戶手裏有一萬個 CHNG 幣，一直採用「時間分片」的方式賺幣，那幣本位沒有任何損失，且可以在自己的地址內幾乎無風險（當然前提是助記詞自己不泄露）不斷生息獲得新的幣。

期權

此外，通過時間分片產生期貨資產之後，也可以進行對應的期權操作：

發行期權即是質押期貨資產，對應期貨資產發行的期權還在個人手上，且期權尚未被人行權的情況下可以隨時取消發行期權並取出期貨資產。

CO=call option 看漲期權，也叫做認購期權，需要對應的期貨發行，比如發行 CHNG-CO 需要 TF-CHNG；

PO=Put Option 看跌期權，也叫做認沽期權，發行任何 PO 都只需要 TF-USDT；

所以如果期權賣出了，那質押的期貨會有兩種結局：

被人行權，個人會以行權價收到對應的 U；

到期後沒人行權，那期權到期以後，自己可以把幣全部取回來；

同時用戶也可以參與錢包內的期權流動性挖礦，用 CHNGCO 或者 CHNGPO 和 USDT 組 LP 進行流動性挖礦。

不過需要注意的是，如果在到期日前期貨變現，需要付一定的差價，具體多少要看市場買賣量來定，但理論上講，伴隨着到期日的臨近，差價會逐步趨向 0。

也即不同於傳統 CME 等中心化的期權發行機構，用戶藉助 Chainge （橙子錢包）的「時間分片」下的期權功能可以由個人自行創建期權交易，且這整個「自金融」的過程都是由合約邏輯實現，完全去中心化實現，不存在資產託管等中心化服務。

總地來看，「時間分片」下將期貨、期權等衍生品操作相關的所有方面全部做到了去中心化和自動化，兼具安全性和收益持續性（幣本位）。

Chainge 的 DeFi 3.0 願景：Metaverse Finance

簡言之，整個 Chainge 其實是以跨鏈漫遊協議爲核心，以 DEX 爲去中心化交換工具，在此基礎上生長出一系列高效、邊際成本幾乎爲 0 的衍生金融協議——時間分片被動賺取協議、去中心化期權協議、利率市場、去中心化擔保託管協議，以及後續還會生長出更多的 Web3.0 生態的金融協議。

所以在 Chainge 看來，現在包括 DEX、借貸、穩定幣、收益耕作等在內的所有單一的 DeFi 協議，本質上都屬於「DeFi 1.0」——用戶只能被動地選擇並使用相對單一的鏈上金融服務，相當於只把傳統金融世界中的金融服務以去中心化的形式復刻到了鏈上。

Chainge：「DeFi 2.0」平臺

而在此基礎上的 Chainge 則偏向於是「DeFi 2.0」平臺，它進一步將 DeFi 推向 SelFi，也即自金融世界，讓用戶獲得了自由使用所有單個 DeFi 金融服務的權利，甚至可以通過自由組合不同的 DeFi 樂高來創造自己的創新金融業態。

譬如在 Chainge 中，用戶可以使用去中心化的託管，與陌生人建立無信任的商業聯繫：一個來自尼日利亞的漁民的兒子，可以與紐約大學的一個女孩做生意，而整個過程中無需知道對方是誰，且雙方的資產也將受到去中心化代碼架構的保護。

同時在 Chainge 上，用戶也可以建立自己的去中心化的期權和期貨，從而實現自由地跨時間交換價值：一個來自羅馬尼亞的創業公司創始人，可以爲越南的創始開發者創建去中心化的公司期權，以分享公司價值，且該期權也可以在 Chainge 中進行交易，並嚴格按照代碼的去中心化架構執行以保證資產安全性。

此外在 Chainge，用戶可以使用跨鏈漫遊來建立任何類型的多鏈兼容的 DApp，因此開發者只需在以太坊上建立一個 DApp，就可以立即獲得 Chainge 中所有區塊鏈用戶，且用戶加密資產可以在去中心化的代碼架構保護下實現安全的自由漫遊。

DeFi 3.0 願景：Metaverse Finance

那如果在此基礎上更進一步呢？既然物理世界有金融需求，那元宇宙也一樣有金融需求，在統一的基礎設施和標準協議之下，每名用戶可以逐步結合自己的自金融實踐，形成一個個獨特的且只屬於自己的 DeFi「元宇宙」。

Chainge 目前的規劃也正是如此，致力於提供物理世界金融服務與 Metaverse 之間的橋樑，譬如：

在應用裏面提供時間分片技術讓 Metaverse 裏的居民能夠無風險賺取收益；

在應用裏面提供 Swap 服務供 Metaverse 進行價值交互；

在應用裏面提供去中心化期貨、期權等金融衍生品，爲 Metaverse 的金融衍生品需求服務；

後續甚至還計劃提供協議（decentralized escrow protocol），從而讓 Metaverse 裏的居民可以做生意、創建新的金融場景，也即幾乎所有建立在信任和信用要素上的商業行爲都可以通過 Chainge 所提供的基礎 DeFi 設施服務得以實現。

從這個角度，Chainge 最終的願景正在於更進一步地擴大自金融的範疇和實現可能——做 Metaverse 世界的金融服務提供商，致力於構建打通不同元宇宙界限的基礎設施，進而實現用戶彼此之間的資產甚至玩法的互聯互通。

一言以蔽之，Chainge 旨在用代碼構建滿足 Metaverse 的所有金融服務需求。

小結

且 Chainge 除了上述「跨鏈漫遊」、「時間分片」的技術創新之外，在用戶的產品友好度方面也採取了多樣的特色細節設計，這些產品層面的創新設計對於用戶尤其是增量用戶而言，使用感知上確實是質的體驗飛躍。

譬如在「賬戶類型」選擇上分爲「專家模式」（Onchain，自己保管助記詞）、「新手模式」（Offchain，助記詞託管至服務器）。

同時也對應有「加密助記詞二維碼」的特色設計——將助記詞進行加密，從而可以以圖片的形式保存對應的加密二維碼，使得用戶可以在保證安全的前提下以更爲靈活的形式保管助記詞。

此外，後續它計劃拓展的去中心化擔保託管服務（有點類似於淘寶、鹹魚中的資金託管擔保），本質上偏向於傳統金融世界中的信用證（Letter of credit）業務，也是在不斷映射 DeFi 相比傳統金融所可以拓展的新邊界。

簡言之，Chainge 以 Chainge （橙子錢包）爲載體，將 DCRM、時間分片等底層技術封裝，向用戶提供涵蓋跨鏈漫遊、衍生品交易、存幣生息等基礎 DeFi 組件服務，從而在 Chainge （橙子錢包）這個「超級應用」內，一站式幫助用戶根據各自需求創造不設限的複雜金融邏輯和衍生品服務，形成類比傳統銀行、股市、債市、期貨期權、信用證等幾乎無所不包的新金融生態。

這樣通過一個超級入口打造服務所有人的「自金融」生態願景，極富想象空間，同時也頗具挑戰性。