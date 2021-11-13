分拆行情失靈 嬌生、奇異瘦身未獲市場青睞

正常情況下，企業分拆業務會令市場興奮不已，然而近日嬌生 (JNJ-US) 和奇異電子 (GE-US) 分拆的消息並未吸引買盤。華爾街認為，時值年末，市場追求短期報酬以提升整年績效，導致分拆行情失靈。

成立 135 年的嬌生周五 (12 日) 表示，將把公司一分為二，原本三大業務中，消費者保健將在未來 18 個月至 24 個月分拆出來，新公司專注於繃帶、嬰兒雙身粉等消費產品，原本的公司則聚焦經營製藥以及醫療設備。

有 129 年歷史的奇異電子則於上周宣布一分為三，分別聚焦航空、醫療保健和航空，其中醫療保健業務將於 2023 年分拆，而 GE Renewable Energy、GE Power 和 GE Digital 三者合併的能源業務 2024 年將成為獨立的上市公司。

自 11 月 9 日奇異公告分拆業務以來，股價下跌 1.6%，而嬌生在周五宣布後僅上漲 1.2%，以往分拆行情彷彿失效。

公司分拆的消息往往會刺激股票飆漲，例如 IBM (IBM-US) 去年 10 月宣布將剝離管理企業電腦系統的業務後，當日便飆升 6%；2014 年電腦大廠惠普 (HPQ-US) 將企業、雲端業務分拆為慧與 (HPE-US) 後，股價上漲 4.7%。

市場通常認為分拆策略有利企業業務發展的，因為這有助於企業高層專注於核心業務並削減債務，提高業務表現，且分拆後有利於市場籌資。

然而，Miller Tabak & Co 首席市場策略師 Matt Maley 表示，現階段投資者似乎更專注於短期目標，追逐 Beta，最快方法可能是透過買進高成長股或迷因股，而非嬌生或奇異。

Maley 說：「散戶投資者人可能並不關注這些公司，機構投資人則在年末為了提高表現也會變得更短視近利，長期投資的資金可能會在 4 月、5 月出現，但不會是現在。」

另外，穆迪投資者服務公司 (Moody's) 表示，嬌生將其消費品業務拆分可能會帶來負面影響，目前嬌生本益比約 17 倍，而其中消費業務是本益比優於部分同業的理由，未來分拆後估值恐動搖。