力抗缺料風險 電子五哥Q4筆電出貨兩好三持平

全球筆電今年出貨均維持高檔，縱使教育、消費性機種需求在第三季開始放緩，但隨著商用、主流機種動能回溫，五大電子代工廠對第四季筆電出貨均不悲觀，其中，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 認為出貨可望季增約 1 成，其他廠商則以持平看待。

依電子五哥展望推估，第四季筆電出貨仍將攀上全年高峰，達約 4900-5000 萬台，季增逾 5%，甚至打破去年第四季 4955-4965 萬台紀錄。

全球最大筆電代工廠廣達第三季受基期墊高、Chromebook 需求調整影響，單季筆電出貨降至 1740 萬台，季減 8.42%，為五大代工廠唯一季衰退，但展望第四季，廣達除強調 Chromebook 影響性低外，也看好在料況改善、遞延訂單出貨下，第四季筆電出貨將季增 1 成以上，是代工廠中最為樂觀。

由於廣達是蘋果 (AAPL-US)MacBook 主力代工廠，隨著蘋果日前正式發表搭載 OLED 面板的新款 MacBook Pro，出貨度能可望同步加溫，估第四季筆電出貨將上看 1900 萬台之上。

仁寶則因第三季出貨表現優於預期，認為將影響第四季季增幅，將原估計季增雙位數目標下修至 1 成以內，但仍可望出貨逾 1530 萬台，攀上今年全年高峰，全年同樣維持年增 10-15% 目標。

相較之下，以商用機種為大宗的緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 因第三季出貨各達 660 萬台、590 萬台，雙雙創下近年單季新高，考量比較基期較高、供應鏈料況，保守估第四季出貨將維持第三季水準，和碩 (4938-TW) 同樣認為第四季筆電出貨持平上季，達約 260-270 萬台。

觀察今年筆電出貨在新生活常態推動下，傳統季節性變化並不明顯，業者也強調，依目前在手訂單觀察，筆電需求依舊相當強勁，供應鏈缺料則仍是短期出貨最大變數，但第四季供料狀況可望較第三季改善。