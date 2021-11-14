富邦金控再登國際「永續」最高殿堂 位居全球保險業前4%

道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices，簡稱 DJSI) 於 11 月 13 日公布 2021 年評選結果，富邦金控 (2881-TW) 持續受到全球最具公信力的永續評比機構肯定，再度登上永續領域最高殿堂，入選「世界指數 (DJSI World)」成分股，在「保險 (INS Insurance)」類別，位居全球保險業前 4%，其中社會面向表現名列全球第二、台灣第一，不僅已連續五年入選最高等級世界指數，亦持續六年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。

由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, 簡稱 DJSI)，是全球第一個企業永續評比指標，具備超過 20 年的永續評鑑經驗，亦為現今國際最具公信力的企業永續評比權威。截至目前全球已有 60 個產業、逾 2,500 家企業參與評比，DJSI 是全球機構投資人列為永續績效投資的重要評估指數。

富邦金控在企業永續領域努力不懈，以世界的永續標準自我要求精進，成果亦反映在經濟、環境、社會三個面向，再次躋身產業前 4%。今年在治理、社會、環境面向得分皆高於業界平均，其中社會面向表現名列全球第二、台灣第一，並在 23 個評選項目中，有 6 個項目居同業之首獲得滿分。

富邦金控董事長蔡明興表示，今年適逢富邦 60 週年，追溯企業取名「富國安邦」之意，富邦金控也賦予自身「為社會打造更美好未來」的責任，擘劃富邦金控永續願景藍圖。今年富邦重塑四大永續策略「低碳、數位、激勵及影響」，聚焦 Run for Green 主軸，推展領航金融業的五大永續行動，迸發出開創性的永續金融影響力。

其一，富邦今年六月成為全台首家金融業，承諾《不再投資燃煤比過半的發電廠》，全力展現資金的低碳行動力，敦促企業低碳轉型。

其二，富邦金控發布《台灣金融業首本 TCFD 報告書》，強化氣候變遷風險管理，領航氣候金融。

其三，發布《永續連結指數貸款》，以優惠利率鼓勵企業落實節能減碳，為國內台資銀行之創舉。

其四，首家金融業推動綠色賽事轉型，發起 Run for Green 馬拉松植樹倡議，使跑者的每一步都算「樹」。

其五，一胎 10 萬元、十周有薪產假、每年 1.5 萬元育兒津貼，生育補助福利金融業之首。

為使利害關係人對「金融影響力」更有感，量化計算金融業資金創造的價值逐漸成為國際趨勢，DJSI 也將此納入永續評選指標。因此，富邦金控 2020 年 CSR 報告書導入影響力評估 (Impact Valuation) 方法學，貨幣化呈現投融資對環境及社會的具體影響，包含投融資過程創造就業機會、帶動產業鏈發展等。

2020 年，富邦金控共創造 6.26 兆元的價值，顯見富邦成功發揮金融的正面影響力，亦呼應品牌核心精神，持續發揮正向社會力量，成就永續可能。

富邦金控在永續評比領域持續精進、突破，在國際指標性環境評比 CDP，榮獲氣候變遷、供應鏈議合項目「雙 A 級」最高榮譽，創下台灣金融業最佳表現；今年三月歐洲 Sustainalytics 永續評比，富邦金控 ESG 表現勇奪全球保險業第一；連續四年入選 MSCI 永續指數成分股 (MSCI ESG Leaders indexes)，MSCI ESG 評比獲得 AA 級評等 (最高為 AAA 級)，亦為台灣同產業之最佳表現。展望未來，富邦金控將持續推動永續經營，持續實踐正向力量，為環境、為社會、為大眾成就更多可能。