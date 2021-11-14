台灣中油：國內油價明（15）起汽、柴油各調漲0.1元

周日 (14 日) 台灣中油表示自明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調漲 0.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 30.1 元、95 無鉛汽油每公升 31.6 元、98 無鉛汽油每公升 33.6 元、超級柴油每公升 28.2 元。

本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收 0.5 元。

中油指稱表示，本週受沙烏地阿拉伯調高 12 月份銷往亞洲原油官價影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 0.60 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.045 美元，國內油價依公式計算漲幅為 0.45%，計算後價格已低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星)，與上週零售價比較汽、柴油應各調漲 0.6 元。

換算 95 無鉛汽油每公升 32.1 元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之 2.1 元經計算 25% 吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收 0.5 元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調漲 0.1 元。

本週依油價公式、維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之 0.5 元由台灣中油吸收，累計 110 年至 10 月底止，台灣中油共吸收 73.9 億元。