台灣中油：國內油價明（15）起汽、柴油各調漲0.1元
Tag
周日 (14 日) 台灣中油表示自明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調漲 0.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 30.1 元、95 無鉛汽油每公升 31.6 元、98 無鉛汽油每公升 33.6 元、超級柴油每公升 28.2 元。
本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收 0.5 元。
中油指稱表示，本週受沙烏地阿拉伯調高 12 月份銷往亞洲原油官價影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 0.60 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.045 美元，國內油價依公式計算漲幅為 0.45%，計算後價格已低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星)，與上週零售價比較汽、柴油應各調漲 0.6 元。
換算 95 無鉛汽油每公升 32.1 元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之 2.1 元經計算 25% 吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收 0.5 元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調漲 0.1 元。
本週依油價公式、維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之 0.5 元由台灣中油吸收，累計 110 年至 10 月底止，台灣中油共吸收 73.9 億元。