下週前瞻 | Arweave 引入硬分叉， 蘇富比首次舉行支持加密貨幣競價拍賣

此外,美國證券交易委員會(SEC)將於 11 月 21 日(週日)決策是否通過 Global X Bitcoin Trust 的審批。

11 月 17 日 (下週三) 22:00 (區塊高度 812970 處),區塊鏈存儲協議 Arweave 將 發佈 2.5.0.0 版本,將引入一個硬分叉,並且爲 2.6 版本中切換到以硬盤(HDD)爲主導的挖礦機制奠定基礎。

礦工需要注意的是,與打包數據和熵(entropy)運行的新挖礦算法不會在分叉後立即生效,不過會在之後逐步取代現有算法。並且從本次分叉區塊開始,Arweave 協議將不再識別未以特定方式拆分的新數據,所有 chunk 大小都必須等於 256 * 1024 字節,除非這個 chunk 是這筆事務的最後一個或唯一一個 chunk 等三種情況。

隨着 Facebook 更名及微軟、耐克等傳統行業巨頭的入局,元宇宙和 Web 3 熱度居高不下,而作爲元宇宙生態中必不可少的基礎設施,存儲賽道也再度翻紅。數據顯示,10 月份區塊鏈存儲協議 Arweave 的存儲數據達 7.91 TB,創下歷史新高,相比 9 月份環比大增逾 79.3%,相比 8 月份的 708.21 GB 更是暴增超 10 倍。市場熱度下,Arweave 能否迎來新一波爆發值得進一步關注。

11 月 21 日(週日),美國證券交易委員會(SEC)將決策是否 通過 Global X Bitcoin Trust 的審批。投資管理公司 Mirae Asset 旗下交易所交易基金(ETF)供應商 Global X 於今年 7 月 22 日向美國正確交易委員會(SEC)提交比特幣 ETF「Global X Bitcoin Trust」註冊申請。本週六,美國證券交易委員會(SEC)拒絕了多次推遲審批決定的 VanEck 現貨比特幣 ETF 申請。SEC 表示,Cboe BZX Exchange 沒有履行其根據《交易法》和委員會規則( Commission’s Rules of Practice)證明其提案符合《交易法》第 6(b)(5) 條的要求。因此, Global X 的比特幣 ETF 的申請是否會被決策通過還未可知。

此外,英國蘇富比拍賣行將於 11 月 18 日(下週四)在其 Decentraland 總部舉行 NFT 拍賣,允許競拍者採用以太坊競拍。該次拍賣的 NFT 爲街頭藝術家 Banksy 創作的「電車獵人」(Trolley Hunters)和「愛在空中」(Love Is In The Air),拍賣由蘇富比拍賣師 Oliver Barker 主持。據蘇富比表示,這次即將舉行的活動將標誌着加密貨幣將首次作爲標準貨幣,在拍賣期間對藝術品進行出價。

Banksy 創作的 Trolley Hunters

11 月 15 日

多鏈錢包 XDEFI 開啓 SushiSwap MISO 上的 IDO 活動

Binance Labs 將與 DoraHacks 聯合主辦 第三季孵化營

Layer2 基礎協議 Metis 將 啓動 具有 EVM 等效性的主網首個版本

Web3 出版平臺 Matters Lab 發行的 NFT 數字頭像「Traveloggers」將在 OpenSea 上 公開 發售

11 月 16 日

去中心化衍生品交易協議 dFuture 的 DIP-004 提案投票 結束

隱私 AI 計算網絡 PlatON 啓動 新版本哥白尼(Copernicus)升級計劃

11 月 17 日

鏈上期權協議 Lyra 推出爲期三個月的「Lyra 發行委員會」結束

美國紐約州南區聯邦地方法院將針對 Block.one 向投資者提供了有關 EOS 的虛假和誤導性信息案件 舉行 最終批准聽證會

11 月 18 日

借貸平臺 Apricot Finance IDO 活動 開啓

Divergence Protocol 舉行的期權交易賽 結束

11 月 19 日

賈斯汀·比伯將與虛擬娛樂公司 Wave 合作 舉辦 元宇宙演唱會

以太坊二層擴容網絡 Boba 將爲 OMG 持有人 1:1 空投 BOBA 代幣

11 月 20 日

Octopus Network 首條應用鏈 DeBio Network 在 Skyward Finance 平臺開啓的 IDO 活動 結束

11 月 21 日