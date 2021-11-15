【Wen姐筆記】財報緊箍咒解除 多頭再啟航？17555決勝負

上市櫃公司第 3 季財報今日為公告最後期限，財報緊箍咒可望告一段落，隨即進入對作夢行情最有利的財報空窗期，多頭將有機會再啟航? 上周五加權指數初探 17600 點，雖無功而返，但低點持續墊高。短線多空強弱分界為 17555 點。關鍵點位為 17486、17520 與 17633 點。

多方已經連續 5 個交易日都站穩 17400 點之上，17400 點與兩端哨站 17383 與 17426 點，已是多方重要補給區，多方只要守穩 17448 點，17500 點也有轉為支撐的意味，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，如能突圍 17555 點，挑戰 17700 點企圖明確! 如往 17600 點城池挺進，成為新的火線區 17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點。17633 與 17666 點，則是 17700 點關前重要灘頭堡! 17700 點兩端哨站為 17688 與 17717 點，如能收復，今年台股將有機會再拉尾攀高！

但如 17383 點未能守穩，短線上恐又形成新的套牢區，對多方相當不利！需提防指數再度回測半年線！17366 點棄守，仍得提防往 17333 與 17300 點城池回測，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點。如棄守 17256 點，對多方較為不利! 17200 與 17153 點回測，17200 點兩端哨站為 17222 與 17177 點。棄守又回到蜘蛛網區，同時得提防再次進入月線保衛戰！

在指數部分，多方未能持續北上挺進，主要是權值股未能表態。不過大盤持續維持短多控盤格局，即使權值股未表態，但盤面中小型股輪動，活蹦亂跳，也使得人氣持歸隊！短線上即使指數不攻，維持中小型股輪動格局，對投資人搶搭第 4 季行情的列車，仍相當有利。不要去追短線高檔爆量個股，仍是現階段操作最重要的注意重點！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)