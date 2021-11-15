〈台股盤前〉大漲空間有限 元宇宙、低軌衛星題材夯

台股 12 日收在 17518.13 點，上漲 65.61 點或 0.38%，周 K 線連六紅，隨著上市櫃公司第三季財報即將完全揭露，市場專家認為，台股維持在高檔震盪格局，但是難有大漲空間，元宇宙及低軌衛星題材仍將為市場重頭戲。

就上周六早晨收盤的美股數據來看，道瓊指數上漲 179.08 點，或 0.5%，收 36,100.31 點。那斯達克指數上漲 156.68 點，或 1%，收 15,860.96 點。標普 500 指數上漲 33.58 點，或 0.72%，收 4,682.85 點。費城半導體指數上漲 30.0 點，或 0.80%，收 3,794.5 點。

就今天台股可能走勢來看，證券分析師黃漢成說，大盤量能表現還算良好，但台股進入高檔，12 日大盤日 K 線也留上影線，預估大盤難有大漲空間。

就市場重要訊息而言，高雄亞灣 5.3 公頃「特貿三」招商案，評選結果出爐，三大基地分別由興富發 (2542-TW)、國揚 (2505-TW) 與台灣人壽合組的團隊、以及國城建設與高興昌 (2008-TW) 合組的智匯方舟合作聯盟得標，預計投資金額達 750 億元，同時也創下全台規模最大公辦都更新案的歷史紀錄。

臻鼎 - KY(4958-TW) 財報出爐，外資報告指出，臻鼎 - KY 評價偏低，給予「優於大盤」投資評等，推測合理股價 130 元；另有外資看好台郡 (6269-TW)，外資研判股價上檔空間還有五成。