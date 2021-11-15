日本第三季實質GDP年減3% 遠低預期

日本 2021 年第三季實質 GDP 初值報季減 0.8%、年減 3.0%，睽違 2 季出現衰退。由 Nikkei QUICK 所整理出的市場預測中數為季減 0.2%、年減 0.7%，官方公布的實際數據表現，遠低預期。

日本內閣府週一 (15 日) 公布最新統計數據，2021 年第三季 (7 到 9 月) 的實質 GDP(去除物價變動影響的國內生產毛額) 報月減 0.8%，年率換算報 3.0% 衰退。

日本實質 GDP 走勢 (圖片：日本內閣府)

日本 GDP 衰退主因在於，該段期間日本國內的 COVID-19 疫情惡化，日本政府為了控制疫情而宣布多個行政區進入緊急狀態，加上部分地區的緊急狀態期間延長，造成日本今年夏季期間的消費陷入低迷。

此外，半導體短缺、疫情造成供應鏈混亂，衝擊日本最重要出口貨物之一的汽車產量減少，間接影響日本國內設備投資，貨物出口也遭受波及。

2021 年第三季的日本實質 GDP，內需部分減少 0.9%，外需部分的貢獻度增加 0.1%。

以項目來看，個人消費減少 1.1%，睽違 2 季出現負成長。

設備投資減少 3.8%，睽違兩季出現負成長。汽車產業的生產出現停滯現象，連帶影響到相關產業和設備投資。民間庫存貢獻度為 0.3% 的成長。

住宅投資減少 2.6%，在睽違 3 個季度後轉衰。公共投資減少 1.5%。

出口衰退 2.1%，主因是受到汽車出口減少影響。進口減少 2.7%，雖然疫苗及醫藥品進口大增，但是日本國內景氣發生停滯現象。結果是進口的減少、超越了出口減少的份額，外需部分對 GDP 成長帶來貢獻。

貼近實際生活感受的名目 GDP 報季減 0.6%、年減 2.5%，連續 3 季呈現負成長。

反映整體物價動向的 GDP 平減指數報年減 1.1%；不含進口品項的國內需求平減指數報 0.6% 的增加。