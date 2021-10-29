民間投資優預期 我Q3 GDP概估值上修至3.8%

主計總處今 (29) 日公布第 3 季經濟成長率 (GDP) 概估為 3.80%，較 8 月預測數增加 0.49 個百分點，主計總處說明，主要是因國內投資明顯優於預期，加上出口續呈擴張所致，惟民間消費受防疫管制措施影響，表現疲弱，抵銷部分增幅。

主計總處統計，第 3 季按美元計價商品出口季增 30.12%，各類主要貨品均有二位數增幅，加上三角貿易出口表現佳，商品及服務輸出成長 14.05%。

而由於出口引申需求增加和國際原物料行情續強，加上廠商積極採購資本設備，第 3 季按美元計價商品進口增 42.47%，併計經所有權調整商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸入成長 19.37%。

內需方面，動能主要來自廠商擴增產能、5G 網路和綠能設施加速布建態勢延續，以及軌道車輛、船舶購置增加等，第 3 季資本設備進口增 41.24%，其中半導體設備進口增 58.90%，製造業投資財生產量增 12.14%，概估資本形成實質成長 27.97%，較預測數大增 15.48 個百分點，對經濟成長貢獻 6.29 個百分點。

不過，主計總處提到，在防疫措施限制下，第 3 季民間消費動能回復有限，概估第 3 季國人在國內消費負成長 5.44%。

併計國人在國內及國外消費後，第 3 季民間消費負成長 5.49%，較預測數減少 4.91 個百分點，對經濟成長負貢獻 2.62 個百分點。