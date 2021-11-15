環球重點股票策略 元宇宙熱門商機一把抓

最近「元宇宙」（Megaverse）話題風風火火，更有國際科技際大廠為此改名、斥資百億美元開發這個號稱「新世代互聯網」的商機，甚至許多機構更預言這將成為下一個兆元產業。柏瑞投信表示，隨著美國基建法案通過、就業數據優於預期、經濟復甦前景樂觀，帶動美股再創新高，且在元宇宙題材的推波助瀾下，全球股市行情持續延燒，建議可透過柏瑞環球重點股票策略，搭上這波欣欣向榮的熱門商機。

柏瑞投信指出，元宇宙虛擬世界所涵蓋的投資題材，像是硬體設備的 IC 設計與晶片、雲端儲存系統、5G 通訊、AI 人工智慧、軟體和內容傳輸服務等，每個主題的投資機會可說是琳琅滿目。若以傳統產業分類，目前以資訊科技和通訊產業為大宗，但其他疫後經濟復甦產業料將仍有表現空間。

企業獲利支撐 牛市行情還沒結束

不過想參與元宇宙概念股行情，又不知道如何選股，也擔心股市來到高點、且單押特定主題風險的太高，要怎麼辦？柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，雖然現在供應鏈瓶頸未解、美國聯準會 (Fed) 開始減債，但市場資金還是相當充沛、加上企業獲利增長強勁、經濟基本面持續轉強，美股震盪後又再創新高，顯示牛市行情還沒結束，資金還是持續流入股市。

觀察全球股市近年來具有顯著表現的四大重點商機，包括營運升級、趨勢科技、商業轉機和消費大潮，當中也涵蓋了元宇宙的題材商機。舉例來說，未來世界走向數位虛擬化、雲端化，VR 應用和 AI 升級成為顯學，各國政府和企業亦加速打造智慧城市、智慧工廠，再加上電競遊戲、加密貨幣挖礦熱潮未歇，以及自駕車、智能機器人等迅速發展，都將帶動趨勢科技產業需求爆發，進而增進股票上漲潛力。

不只元宇宙 布局全球商機贏面大

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，目前無論是從當前市值成長潛力，或是從市場資金面以及股市的評價面來看，全球股市仍具有相當大的投資誘因，建議投資人可透過環球重點股票策略，提早布局各類資產的成長潛力機會。

柏瑞環球重點股票基金 Y 股成立於 1999 年 1 月，A 股成立於 2003 年 12 月，截至 2021 年 9 月底的基金規模為 3.9 億美元，總持股為 46 檔，投資比重前大三區域分別為美國、英國和日本，占比前五大產業依序為資訊科技、工業、醫療、金融和非必需消費。

本基金採用柏瑞環球重點股票策略，聚焦投資於全球的優質股票，選股思維跳脫產業侷限，不僅可受惠「元宇宙」商機，同時還有機會掌握全球其他具有中長期成長的產業題材。此外，投資研究團隊從企業生命週期研判個股合理價值 (LCR)、全方位分析企業永續經營風險 (ERA)，每年拜訪超過 4000 家企業，兼顧股票的品質與漲勢潛力，提供與眾不同的股票投資機會。

表一、本基金績效表

資料來源：Lipper，2021/10/31，以同類型之美元級別計算。同類型基金分類依據為 Lipper 環球股票分類，僅包含台灣核備銷售的境外基金主級別。外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。基金過去績效不代表未來收益之保證。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司備有公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw，境外基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用、反稀釋費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可經由前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。柏瑞證券投資信託股份有限公司為柏瑞環球基金系列在台灣之總代理。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編制，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為股票型基金，主要投資於全球市場的股票與股本相關證券，故風險報酬等級為 RR3。(TM110391)