中國放寬房市限制 刺激受惠股反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國通過 1.2 兆美元基礎建設法案，利多消息卻被 10 月份消費者物價指數來到 30 年新高、超大型公司財報不如預期所抵銷，美國股市下跌 0.3%；

2. 歐洲央行維持寬鬆口吻，德國 11 月景氣調查 31.7，打敗市場預期 20，義大利 9 月工業生產也優於預期，歐股上漲 0.2%。

新興市場

1. 中國開始放寬房市政策，10 月份出口數據成長 20.3%，優於市場預期的 17.1%，中國股市反彈 3.6%；

2. 墨西哥央行如期升息一碼，且巴西近期數據不佳，但因受惠中國房市限制放緩，鐵礦砂反彈帶動拉美股市上揚 1.9%。

債券市場

1. 通膨隱憂再現，壓抑全球政府債券表現，指數價格下跌 0.9%；美國公債短期利率因升息預期升溫而上升，使得長短期債券殖利率利差縮減；

2. 新興國家如墨西哥、秘魯等國，為抵抗國內通膨，而持續上調利率，新興市場債券指數價格下跌 0.6%；

3. 不同產業類別的全球高收益債則表現分歧，原物料與航空等上漲，但整體指數價格下跌 0.4%。

原物料、匯率

1. 美國能源署預估原油供不應求的狀況可能延續至今年底，OPEC 則看好原油需求將在明年超出疫前水準，但各政府可能出手干預能源價格的擔憂，使得原油價格維持平盤（以布蘭特原油為例）；

2. 各國通膨數據攀高，推升黃金價格升至 1,865 美元 / 盎司，單週上漲 2.6%。

資料來源: Bloomberg，2021/11/15（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/11/12）

資料來源: Bloomberg，2021/11/15（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/11/12）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國消費者物價年增率飆破 6%，股債市受傷

美國 10 月消費者物價年增率為 6.2%、扣除食品與能源的消費者物價年增率為 4.6%，造成股債市雙雙下跌。但若從物價上漲元凶之一的汽車相關來看，晶片短缺與供應鏈問題有所改善，預期未來對物價上漲造成的壓力將逐漸降低。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/11。

2. 美國房市過熱，漲勢放緩機率高

標普 Case-Shiller 美國房價指數年增率逼近 20%，如此強勁漲幅比 2005 年還高出不少。從房價負擔指數或是美國實質利率來看，房價難以維持如此快的增速，上漲速度放緩機率高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/11。實質利率採影子利率減美國消費者物價年增率。

3. 能源短缺有望改善，天然氣庫存持續下探



根據最新美國能源署預估，明年初各國石油供給有望跟上，供不應求的狀況有望改善，而天然氣庫存則持續下探，至明年三月庫存低於過去平均的幅度最大。

資料來源：美國能源署，「鉅亨買基金」整理，2021/11/10。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/11。

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00