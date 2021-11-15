家樂福與Meta策略合作 9大據點門市入列

法國家樂福總部今 (15) 日宣布，為成為全球數位零售領導者，與 Meta 啟動大規模策略合作，將在家樂福集團的九大據點國家包括法國、義大利、西班牙、羅馬尼亞、波蘭、比利時、台灣、阿根廷和巴西等，展開大規模策略合作，家樂福力拚至 2026 年，電商商品交易總額成長 2 倍，並推升電商交易總額達 100 億歐元。

家樂福在巴黎舉行的數位日活動中提出 2026 年數位戰略，以「數據為中心，數位化優先」為基礎，藉此落實 4 個目標，包括加快電商發展、增加數據和零售媒體活動、金融服務數位化以及傳統零售營運數位化轉型。

因此，自明年起至 2026 年間，家樂福預計將增加約 50% 的數位投資，並計畫投入 30 億歐元，力拚從傳統零售商轉變為數位零售公司。

為加快數位轉型，家樂福與 Meta 啟動大規模策略合作，涵蓋家樂福多重業務，包括內部溝通、員工體驗，到顧客關係、數位廣告與型錄數位化、在地溝通和社群商務，並納入多個 Meta 平台和服務，包括 Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger 和 Workplace，範圍涵蓋 9 個國家，包括台灣。

家樂福指出，將授權店經理使用在地通訊工具，在各服務區啟動 Meta 平台，以支援加速在地數位行銷。

在即時購物和新消費模式的興起下，Meta 也將支援家樂福運用客製工具和創新格式開發其電子目錄產品。

數位轉型的同時，家樂福將加快發展各種形式的食品電商，並透過快速到貨 (3 小時內) 和快速交易 (15 分鐘內)，加強在關鍵市場的送貨到府領先地位，推升全通路客戶成長。